Hisense Party Rocker One: tanta potenza a un prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Acquistare una cassa Bluetooth vuol dire doversi muovere tra una grande varietà di dispositivi tutti molto simili tra loro, ma con particolarità che, naturalmente, vanno valutate in base all’utilizzo finale. Per chi ha bisogno, ad esempio, di una soluzione per animare le feste, dovrà necessariamente acquistare un prodotto che sia potente e che possa garantire anche un "sistema di intrattenimento" completo, magari con luci e una modalità Karaoke.

Sicuramente una decisione non semplice ma che, grazie agli sconti su Amazon, diventa un po’ più immediata soprattutto se riguarda prodotti come Hisense Party Rocker One, disponibile per le prossime ore a un prezzo davvero interessante.

Hisense Party Rocker One – Cassa Bluetooth 300 W – Resistente all’acqua

Hisense Party Rocker One: scheda tecnica

Hisense Party Rocker One è una cassa Bluetooth da 300 W, un dispositivo potente e versatile che si adatta facilmente a qualsiasi contesto: dalle feste in casa fino a quelle all’aperto, garantendo comunque una buona resa sonora con bassi profondi e alti cristallini.

Grazie al Bluetooth, naturalmente, gli utenti potranno collegare alla cassa i propri device preferiti e cambiare facilmente da una playlist all’altra. Disponibili anche ingresso e uscita AUX e USB e, dettaglio da non sottovalutare, il jack d’ingresso per collegare una chitarra, cosa che rende questo device l’ideale anche per i musicisti che cercano un sistema audio da portare in giro facilmente. Tra le altre funzionalità la Modalità Karaoke (fino a due microfoni), l’Ultimate Party Starter per aggiungere in tempo reale effetti sonori ai brani in riproduzione e un sistema di luci integrato che trasforma Hisense Party Rocker One nella vera anima della festa.

Interessante l’autonomia, con circa 15 ore di riproduzione musicale continua grazie alla batteria integrata da 2.500 mAh. Presente anche un charging pad, che consente di utilizzare questa cassa Bluetooth come un vero e proprio caricatore wireless per i propri dispositivi esterni, per non restare mai a corto di batteria. Infine Hisense Party Rocker One ha la certificazione IPx4, che attesta la resistenza della cassa all’acqua, cosa che la rende un’ottima soluzione anche per un party a bordo piscina.

Hisense Party Rocker One: l’offerta su Amazon

Hisense Party Rocker One è la cassa Bluetooth perfetta per animare le feste grazie alla sua grande potenza e alle varie modalità per l’intrattenimento presenti al suo interno. Un dispositivo che si adatta facilmente a qualsiasi contesto dove c’è bisogno di un certo impatto sonoro, utile soprattutto negli eventi all’aperto. Molto interessante anche l’autonomia che (con le dovute accortezze) consente di utilizzare questa cassa per diverse ore, anche in assenza di una rete elettrica a cui collegarla.

Il prezzo di listino è di 279 euro, nemmeno troppo elevato per un device con queste potenzialità, tuttavia grazie all’offerta Amazon, il prezzo scende a 248 euro (-11%, -31 euro) un piccolo sconto da non lasciarsi sfuggire.

