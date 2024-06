Sony ULT Field 7, il party speaker per l'estate è in super offerta

Il Sony ULT Field 7 è un party speaker potente e resistente alla polvere e l’acqua, l’ideale per le feste in spiaggia o in piscina. Su Amazon il prezzo è pazzesco

Fonte foto: Sony

Con l’arrivo della bella stagione, i Party Speaker sono tra i device più gettonati, soprattutto tra i più giovani, che cercano sistemi audio portatili per condividere la loro musica preferita con i loro amici.

In vista, poi, di feste in spiaggia o a bordo piscina, l’ideale è cercare un prodotto con una buona potenza e che, chiaramente sia resistente alla polvere e all’acqua, così da poter fare festa senza doversi preoccupare dell’incolumità del proprio speaker Bluetooth.

Tra i prodotti più interessanti della categoria c’è il Sony ULT Field 7, uno dei device più recenti dell’azienda giapponese e che, nonostante sia arrivato sul mercato solo di recente, può essere acquistato a un prezzo d’occasione su Amazon.

Sony ULT Field 7: scheda tecnica

L’ULT Field 7 è uno dei nuovi Party Speaker presentati da Sony, un prodotto con ben 100 W di potenza massima e con una discreta portabilità, nonostante le dimensioni generose (51,2x 22,4×22,2 cm) e un peso di 6,3 kg.

Tra le funzionalità più interessanti c’è ULT Power Sound, sviluppata per migliorare la riproduzione dei bassi. La Sound Field Optimization, invece, consente al dispositivo di analizzare l’ambiente circostante e adattare di conseguenza le impostazioni di riproduzione. Con Party Connect l’utente può sincronizzare fino a 100 speaker compatibili e amplificare ulteriormente la potenza sonora.

E per rendere unico ogni party, trova posto a bordo di questo dispositivo anche un sistema di luce LED.

Oltre a questo non mancano le modalità Karaoke, quella per abbinare l’ULT Field 7 a una smart TV per migliorarne la resa sonora e la possibilità di utilizzare lo speaker come un amplificatore per chitarra, collegando lo strumento tramite l’apposito jack.

Tra le altre opzioni di connettività troviamo l’ingresso stereo mini jack, l’USB-A, l’ingresso ottico digitale e il Bluetooth 5.2.

Per quanto riguarda l’autonomia, stando alle dichiarazioni di Sony, questo dispositivo garantisce circa 30 ore di riproduzione musicale, con la possibile di ottenere fino a 3 ore di ascolto aggiuntivo con una ricarica di 10 minuti. In alternativa si può collegare direttamente il device alla presa di corrente.

Presente, infine, la certificazione IP67 che attesta la resistenza di questo speaker all’acqua e alla polvere.

Sony ULT Field 7: l’offerta su Amazon

Il Sony ULT Field 7 è uno dei party speaker più recenti dell’azienda giapponese, un prodotto dalle grandi potenzialità, in grado davvero di adattarsi facilmente a qualsiasi situazione dall’utilizzo domestico a volumi contenuti e fino ad arrivare alle feste dove una potenza di 100 W fa sempre comodo.

Oltretutto, grazie all’ottima autonomia e alla certificazione IP67 è il prodotto perfetto anche per le feste all’aperto, incluse quelle in spiaggia o a bordo piscina, senza dover temere di restare a secco di batteria e senza preoccuparsi di sabbia e acqua.

Il prezzo di listino di questo speaker è di 449 euro ma con le offerte Amazon si può portare a casa a 398 euro (-11%, -51 euro) un’occasione davvero irripetibile che in vista dell’estate deve essere colta senza pensarci due volte.

