C'è un bug in iOS 14 quando viene riavviato l'iPhone

Apple ha rilasciato il nuovo sistema operativo iOS 14 da poco più di un giorno e subito è stato scoperto un bug al riavvio dell’iPhone. Quando lo smartphone viene riavviato, il bug ripristina le impostazioni predefinite dell’app browser e di posta elettronica, cancellando le scelte dell’utente.

Il nuovo sistema operativo di Apple prevede una nuova interfaccia, oltre a garantire una migliore gestione dell’autonomia della batteria e del raffreddamento del dispositivo. Tra le nuove funzionalità più attese di iOS 14, c’è la possibilità di impostare un browser e un client di posta che siano diversi dalle app predefinite Safari e Mail. Dopo aver scaricato e installato il nuovo sistema operativo, però, molti utenti hanno riscontrato un bug che al riavvio dell’iPhone ripristina le app Apple. Inoltre, sarebbero stati segnalati altri bug sulla sicurezza, per problemi di lettura di password e impronte digitali.

iOS 14, il bug al riavvio di iPhone

Apple ha rilasciato il nuovo sistema iOS 14 appena 24 ore dopo averlo annunciato, creando malumori tra gli sviluppatori che hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per adeguarsi. Malumori arrivano però anche dagli utenti che hanno eseguito l’aggiornamento e riscontrato un bug in una delle funzioni più attese: poter impostare un’app di default diversa da Safari come browser e Mail come client di elettronica.

Per gli utenti che quindi hanno scelto un’altra app, come Google Chrome al posto di Safari e Outlook al posto di Mail, la brutta sorpresa è arrivata al primo riavvio del dispositivo. Spegnendo e riaccendendo l’iPhone, il bug di iOS 14 ripristina le app Apple come predefinite. L’unica soluzione è di ripetere manualmente la scelta delle nuove app di default ogni volta che si riavvia l’iPhone.

Al momento non è chiaro quale sia il problema che scatena il bug, ma sembra che non dipenda dalle app di terze parti non ancora aggiornate per iOS 14, ma direttamente dal sistema operativo di Apple. Gli sviluppatori dell’azienda di Cupertino stanno raccogliendo le segnalazioni per risolvere il problema.

iOS 14, come modificare le app predefinite

Anche se al riavvio dell’iPhone la scelta dell’app di default viene cancellata, gli utenti possono comunque impostare un altro browser e client di posta elettronica manualmente. Per farlo, dopo aver scaricato e aggiornato lo smartphone, è necessario aprire l’app Impostazioni, selezionare la voce Default Browser App e poi impostare l’app che si desidera come predefinita. Lo stesso procedimento può essere utilizzato anche per impostare l’app di posta elettronica che si preferisce. Ricordando, fino a quando il bug non sarà risolto, di non riavviare il telefono per non perdere la scelta eseguita.