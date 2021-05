Champions League su Amazon: prime informazioni sui prezzi

Una delle “prime" a cui assisteremo in Italia durante la stagione di calcio 2021-2022 sarà la trasmissione di alcuni match di Champions League su Amazon Prive Video. Il colosso americano del commercio online nel dicembre scorso ha infatti comprato i diritti TV per la trasmissione della competizione europea.

Alcuni dettagli su questo inedito canale di trasmissione delle partite di calcio sono stati svelati nel corso del Prime Video Presents Italia 2021. La rassegna che si è tenuta a Roma è stata l’occasione per annunciare le novità che riguarderanno la piattaforma tra il 2021 ed il 2022. Non solo calcio, anzi. Anzitutto è venuto fuori un accordo, un overall deal, con Achille Lauro che avrà un cammeo nel primo film Amazon Originals italiano Anni da cane, e figurerà tra i partecipanti della seconda edizione di Celebrity Hunted. Poi uno sguardo più ampio nuove produzioni Amazon Originals italiane, i nuovi show che saranno trasmessi e una delle novità più attese tra gli appassionati del pallone, la Champions League 2021-22.

La Champions 2021-22 su Amazon

Durante il Prime Video Presents Italia 2021 a parlare di Champions League 2021-22 è stato il managing director Prime Video Sport in Europa Alex Green, che ha esordito così: “Abbiamo acquisito i diritti per trasmettere la Champions League in Italia per tre stagioni, partendo dal 2021-22: trasmetteremo le partite di cartello del mercoledì, dalla fase preliminare fino alle semifinali. Abbiamo anche la Supercoppa europea".

Green ha detto che Amazon potrà scegliere prima degli altri quali eventi trasmettere, e l’intenzione dichiarata è quella di puntare le partite di cartello con le squadre italiane protagoniste. E prosegue: “L’apice del calcio nel mondo è la Champions, siamo eccitati di poter offrire il calcio in Italia così come in Germania. È simile alla nostra strategia in altri paesi, ad esempio in Francia trasmetteremo da questo weekend le gare del Roland Garros, in UK la Premier League e in USA la NFL. L’investimento sulla Champions League rientra in questo quadro".

Che Amazon si interessi al mondo del calcio suona come una novità in Italia, ma altrove non lo è affatto. In Inghilterra Amazon ha appena concluso la seconda stagione di Premier League trasmessa su Prime Video, e Green lo definisce “un grandissimo passo per noi". E prosegue: “Abbiamo trasmesso in totale 50 partite. I tifosi hanno apprezzato nostra copertura, trasmissione e produzione. Vogliamo che gli spettatori siano vicini all’azione. Lo streaming a livello tecnico è stato robusto, è stata una grande esperienza come qualità video e audio, come quella che ci si aspetta da una partita di calcio su una tv di casa".

“Abbiamo inoltre introdotto opzioni interessanti, come l’effetto stadio togliendo la telecronaca o anche l’opzione x-ray, che mostra live le statistiche mentre la partita viene giocata, oltre alle azioni salienti in tempo reale. Si tratta di opzioni che saranno tutte comprese nel pacchetto Champions League", e di cui potremo beneficiare anche in Italia.

Quanto costerà la Champions su Amazon

“I pacchetti che abbiamo acquisito variano, non c’è un’unica opzione. Sfortunatamente non possiamo offrire sport illimitato gratis dentro Prime, dobbiamo fare una selezione". Selezione che si rende necessaria per una ragione molto semplice: Amazon non ha intenzione di chiedere nemmeno un euro in più agli abbonati Amazon Prime, per cui anche la Champions League 2021-22 – come ha dichiarato a chiare lettere lo stesso Green – sarà inclusa nell’abbonamento Prime da 36 euro l’anno che peraltro non offre solamente Amazon Prime Video, ma anche le consegne gratuite sugli acquisti, lo streaming di Amazon Music, l’archiviazione illimitata su Amazon Photos e molto altro.

Dunque i migliori incontri del mercoledì sera di Champions League – 16 match in totale per ciascuna stagione dal 2021 al 2024 – potranno essere visti gratuitamente dagli abbonati Amazon Prime.

