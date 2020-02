Che canali si vedono con Tivùsat

3 Febbraio 2020 - Tivùsat è la piattaforma satellitare nata per sostituire il digitale terrestre nelle zone dove il segnale non arriva. Il digitale terrestre, infatti, non copre l’intero territorio nazionale: sono rimaste fuori dalla copertura le zone più impervie e dove il numero di abitanti non permette di fare un investimento per la costruzione delle antenne. Tivùsat, invece, funziona con il satellitare: basta avere una parabola posizionata sul satellite Eutelsat 13° Est e un decoder per trasmettere i canali al televisore.

In molti ignorano la conoscenza di Tivùsat, convinti che il digitale terrestre sia l’unico modo per vedere i canali della RAI, Mediaset, La 7, solo per dire i più famosi. In realtà Tivùsat offre un servizio migliore rispetto al digitale terrestre: sono disponibili molti canali in risoluzione HD e ben sette canali con risoluzione 4K. Logicamente non mancano tutti i canali più importanti: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7. In totale sono bene 117 i canali disponibili su Tivùsat a cui si aggiungono altri 45 canali radiofonici. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Tivùsat.

Come vedere Tivùsat

Chi pensa che per guardare Tivùsat sia necessario spendere molti soldi per realizzare l’impianto si sbaglia: basta avere una parabola (si può utilizzare anche quella usata per Sky o Tele+), un decoder e una tessera gratuita. Per l’installazione degli apparecchi e l’attivazione della tessera bastano poco più di trenta minuti, lo stesso tempo che si impiega per installare Sky.

L’importante è posizionare la parabola sul satellite Eutelsat 13° Est, utilizzare un decoder che supporta Tivùsat e acquistare una tessera della piattaforma satellitare. In alternativa al decoder si può usare una CAM, ma solo nel caso in cui il TV abbia l’uscita adatta. Ricordiamo che Tivùsat è gratuito e non prevede il pagamento di nessun abbonamento.

Quali canali sono disponibili su Tivùsat

Su Tivùsat sono disponibili in totale 117 canali, di cui 52 HD e 7 in risoluzione 4K. I canali radiofonici, invece, sono 45 e si possono ascoltare dal canali 601 in poi.

Tra i canali televisivi sono presenti tutti quelli più importanti, a partire da Rai 1, Rai2, Rai 3, i canali Mediaset, La 7 e quelli del gruppo Discovery. Ecco una lista non esaustiva dei canali disponibili su Tivùsat.

Canali Tivusat 4K

Rai 4k

Eutelsat 4K1

Fashion TV

Nasa UHD

Museum

My Zen 4K

Travelxp 4K

Canali Tivùsat HD

Rai 1 HD

Rai 2 HD

Rai 3 HD

Rete 4 HD

Canale 5 HD

Italia Uno HD

Nove HD

Rai 4 HD

Rai 5 HD

Rai Movie HD

Rai Premium HD

Canale 20 HD

RaiSport+ HD

RaiStoria HD

RaiNews 24 HD

Dmax Hd

Supertennis

Real Time HD

Canali Tivùsat

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rete 4

Canale 5

Italia Uno

La 7

Tv 8

Nove

Rai 4

Iris

La 5

Rai 5

Rai Movie

Rai Premium

Italia 2

Mediaset Extra

TV 2000

Cielo

Canale 20

RaiSport

Paramount

La 7d

Cine 34

Top Crime

RaiGulp

Rai YoYo

K2

Super

Focus

Bloomberg

CCTV 4

Parole di vita

Videolina

TVA Vicenza

Canali radiofonici