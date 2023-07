Che cos'è la modalità aereo, come funziona e quando usarla

Fonte foto: McLittle Stock / Shutterstock

La modalità aereo è una particolare modalità di funzionamento dello smartphone che prevede la disattivazione di diverse funzioni di connettività. Da attivare obbligatoriamente durante i viaggi in aereo, questa modalità può tornare utile in molti altri contesti d’uso.

Attivare la modalità aereo è davvero molto semplice, sia su Android e sia sui device prodotti da Apple. È sufficiente cliccare sull’icona a forma di aeroplano presente nella tendina delle notifiche su smartphone Android e nel Centro di Controllo su iPhone.

Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla modalità aereo, a cosa serve e quando usarla.

Cos’è la modalità aereo

La modalità aereo, una volta attivata, consente di disattivare, nello stesso momento, diverse funzioni del proprio smartphone. In particolare, questa modalità va a bloccare i vari sistemi di connessione del dispositivo, isolandolo dall’esterno. In questo modo, la connessione Bluetooth così come il Wi-Fi e la rete dati vengono disattivate.

Lo smartphone in modalità aereo è ancora utilizzabile ma alcune funzioni non sono accessibili. Anche altri dispositivi mobili, come notebook e tablet, includono, tra le opzioni, la possibilità di attivare la modalità aereo per bloccare le varie connessioni.

Quali segnali disattiva la modalità aereo

Con un solo tocco, lo smartphone disabilità connessione Wi-Fi, connessione dati e Bluetooth. E sono solo. La modalità aereo disattiva anche la ricezione cellulare. Ciò significa che non è possibile effettuare chiamate o mandare SMS.

La modalità aereo, comunque, permette di riattivare manualmente Bluetooth e Wi-Fi. In questi casi, l’unico segnale bloccato resta quello cellulare (che comprende anche la connessione dati) con l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate e connettersi alla rete mobile.

Quando attivare modalità aereo

Questa modalità va attivata, quando richiesto, durante i viaggi in aereo, per disattivare tutte le funzioni di connettività dello smartphone e di qualsiasi altro dispositivo mobile. È possibile, inoltre, attivare la modalità aereo in tutte quelle situazioni in cui può tornare utile disattivare le connessioni dello smartphone.

Al cinema o anche la sera, prima di andare a dormire, può essere utile attivare la modalità aereo per isolare lo smartphone e evitare di essere disturbati da notifiche e chiamate. Tocca all’utente scegliere quando può essere utile attivare questa particolare modalità di funzionamento.

La modalità aereo può essere attivata anche quando la batteria dello smartphone si sta scaricando (in modo da prolungare l’autonomia prima di mettere il dispositivo sotto carica) o anche quando ci si trova in un’area dove non c’è segnale, in modo da evitare il consumo di batteria legato alla ricerca continua della rete da parte del telefono.

Perché mettere il telefono in modalità aereo invece di spegnerlo

Il telefono in modalità aereo viene isolato completamente, esattamente come se fosse spento. Scegliere di attivare questa modalità, anziché spegnere il telefono, può essere utile per evitare di perdere tempo con la riaccensione dello smartphone.

Un telefono in modalità aereo, infatti, può tornare a essere “connesso” alla rete Internet in pochi istanti. Basta disattivare la modalità, premendo sull’icona dell’aereo, per riattivare subito il Wi-Fi, la connessione alla rete telefonica (e, quindi, la connessione dati, senza differenze tra 4G e 5G) e il Bluetooth.

Come chiamare una persona con modalità aereo

La modalità aereo disattiva tutte le funzioni di connettività e, in particolare, impedisce allo smartphone di collegarsi alla rete telefonica e alla rete dati. Con la modalità aereo attiva è possibile, però, riattivare il Wi-Fi. In questo modo, quindi, sarà possibile utilizzare l’accesso a Internet per effettuare una chiamata tramite WhatsApp o un altro servizio simile.