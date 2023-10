Cosa è e come funziona la tecnologia Bluetooth

Fonte foto: ymgerman / Shutterstock.com

La tecnologia Bluetooth è presente e utilizzata di tantissimi dispositivi, dagli smartphone alle cuffie passando per computer, automobili, tastiere, mouse e molto altro ancora. Si tratta di una tecnologia fondamentale per lo scambio di dati in modalità “wireless” tra due dispositivi situa in un raggio di pochi metri.

la tecnologia venne realizzata da Ericsson a metà degli anni ’90, interessata a sviluppare un sistema di comunicazione tra cellulari e altri dispositivi, alternativo ai raggi infrarossi (IRDA), decisero di chiamare la connessione senza fili come Harald Blåtand, il cui cognome tradotto in inglese è appunto Bluetooth.

Harald Blåtand era un re vichingo (in italiano è conosciuto con il nome di re Aroldo I di Danimarca), vissuto tra il 911 e 985-986, che riuscì nell’impresa di unire i popoli scandinavi e introdurre la religione cristiana. L’icona classica del Bluetooth è formata da due rune nordiche, simboli dell’alfabeto germanico e iniziali di Harald Blåtand.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito su questa tecnologia e, in particolare, su come funziona il Bluetooth.

Come funziona il Bluetooth

Il sistema di connessione, che serve dunque a unire due dispositivi, utilizza le onde radio a corto raggio, che consumano pochissima energia. La tecnologia Bluetooth ricorre, infatti, al campo di frequenza dei 2,45 Gigahertz (Ghz).

Il segnale irradiato non supera solitamente i 10 metri di distanza, anche se gli ultimi dispositivi riescono a garantire una copertura fino a 50 metri. La rete Bluetooth non è soggetta a disturbi di frequenza. Il sistema di trasmissione radio, infatti, utilizza una tecnica di trasmissione conosciuta con il nome di frequency hopping spread spectrum che amplia lo spettro di trasmissione di un segnale.

Un dispositivo Bluetooth utilizza 79 canali di trasmissione sui quali si registrano 1600 cambi di trasmissione al secondo. Questo sistema permette di realizzare scambi di informazioni senza interferenze, riducendo al minimo il rischio che due dispositivi utilizzino la stessa porzione di banda nello stesso momento.

Nel corso degli anni, la tecnologia Bluetooth ha registrato diverse evoluzioni, con perfezionamenti tecnici e miglioramenti in termini di consumo, efficienza e prestazioni. Ad aggiornare periodicamente le specifiche della tecnologia Bluetooth è l’organizzazione Bluetooth SIG.

Quest’organizzazione si occupa di definire, di volta in volta, lo standard della tecnologia a cui i singoli produttori devono attenersi per poter sfruttare questo tipo di collegamento. Nel 2016 è stato rilasciato lo standard Bluetooth 5 che, progressivamente, è stato aggiornato fino a raggiungere la versione 5.4, rilasciata nel 2023.

Oggi, il Bluetooth è implementato in tantissimi dispositivi. Smartphone, tablet, computer, TV sono in grado di connettersi tramite Bluetooth ad accessori come le cuffie in-ear, on-ear e over-ear e tanti altri dispositivi che, grazie al collegamento senza fili, possono essere utilizzati in modo completo.

Come collegare due dispositivi tramite Bluetooth

Il collegamento tra due dispositivi tramite Bluetooth è molto semplice (a condizione che entrambi i dispositivi siano in grado di utilizzare questa tecnologia). La connettività Bluetooth deve essere attivata su entrambi i dispositivi che vanno poi “accoppiati” con uno che funzionerà da “server” (master) e un altro che svolgerà il ruolo di “client” (slave).

Avvenuto il collegamento, sarà possibile procedere con lo scambio di informazioni tra i dispositivi. La tecnologia funziona in modo molto semplice e immediato. Nella maggior parte dei casi, quindi, è possibile risolvere rapidamente i problemi di connessione via Bluetooth, grazie soprattutto al sistema intuitivo con cui è possibile connettere due dispositivi.

Facciamo un esempio per maggiore chiarezza: uno smartphone può collegarsi via Bluetooth ad auricolari e a uno smartwatch. Una volta che questi dispositivi sono visibili (l’attivazione del Bluetooth avviene seguendo una procedura ben precisa definita dal produttore del dispositivo), basterà accedere alla sezione Bluetooth delle Impostazioni dello smartphone per individuare un elenco in cui compaiono questi dispositivi. Basterà premerci sopra per avviare il collegamento.

Da notare che a uno smartphone (o a un qualsiasi altro dispositivo che svolge il ruolo di server) è possibile associare fino a un certo numero di dispositivi, in base alla versione della tecnologia implementata dal produttore. Lo smartphone può poi comunicare via Bluetooth con vari dispositivi, permettendo, quindi, l’utilizzo degli auricolari e dello smartwatch.