Che cos'è un APN e come si cambia sul telefonino Android

Fonte foto: Shutterstock

Per accedere a Internet utilizzando la rete dati del proprio operatore è fondamentale impostare il giusto APN (Access Point Name oppure Nome del Punto di Accesso), sia su Android che su iPhone. Si tratta di un parametro molto importante per il corretto funzionamento del proprio smartphone, in particolare per sfruttare appieno la connettività dati.

Nella maggior parte dei casi, l’APN viene impostato automaticamente, con lo smartphone che riconosce i dati della SIM e applica il codice giusto per consentire un corretto utilizzo della rete dati. Può capitare, però, che la procedura non avvenga in modo automatico o che, per qualsiasi motivo (ad esempio quando si è in roaming all’estero), si abbia la necessità di cambiare APN.

Vediamo, quindi, cos’è un APN e come fare per cambiare APN su uno smartphone Android.

Cos’è e a cosa serve un APN

Partiamo dalle basi: per APN si intendono tutte le informazioni necessarie allo smartphone per poter connettersi alla rete mobile dell’operatore che gestisce la SIM utilizzata. Nella maggior parte dei casi, gli smartphone sono in grado di riconoscere in automatico l’operatore che gestisce la SIM e impostare il corretto APN, completando una configurazione automatica.

Quando l’APN non è impostato correttamente, però, lo smartphone non riuscirà a riconoscere la rete a cui collegarsi. Di conseguenza, non sarà possibile utilizzare appieno le funzionalità messe a disposizione dal proprio operatore. In caso di problemi di connettività cellulare, quindi, uno dei primi elementi da considerare è l’APN, andando a verificare che sia stato impostato quello giusto.

Come aggiungere o modificare un APN su Android

Chi ha uno smartphone Android può aggiungere o modificare un APN tramite le Impostazioni del proprio dispositivo. Si tratta di una procedura molto semplice. Bastano pochi secondi, infatti, per impostare un nuovo APN e risolvere eventuali problemi di connessione. Come avviene quasi sempre su smartphone Android, però, i passaggi da seguire cambiano in base al produttore dello smartphone.

Per individuare facilmente la sezione delle Impostazioni dove cambiare APN basta usare la funzione cerca, tramite la barra presente nella pagina principale del pannello delle Impostazioni. Qui basterà digitare APN e premere invio per accedere immediatamente al pannello dove aggiungere o modificare un APN su smartphone Android.

Facciamo alcuni esempli per capire come aggiungere o modificare un APN considerando i principali produttori Android. Chi ha uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO può andare in Impostazioni > Schede SIM e reti mobili e poi premere sulla SIM per cui si vuole impostare un nuovo APN. Qui bisognerà premere su Nomi punti di accesso per accedere al pannello dedicato all’impostazione di un nuovo APN.

Con uno smartphone Samsung Galaxy, invece, bisogna andare in Impostazioni > Altre Impostazioni > Rete mobile > Profili. Utilizzando uno smartphone OnePlus, invece, basta andare in Impostazioni > Rete Mobile e poi premere sulla SIM per cui si vuole aggiungere o modificare l’APN. A questo punto bisogna premere su Nomi dei punti di accesso.

Come aggiungere o modificare un APN su iPhone

Chi ha un iPhone ha la possibilità, esattamente come avviene su Android, di modificare e aggiungere un APN. La procedura da seguire, in questo caso è una. Bisogna andare nelle Impostazioni e poi scegliere Cellulare > Rete dati cellulare in modo da accedere al pannello dedicato agli APN impostati sullo smartphone.