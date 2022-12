Da qualche tempo, una delle tradizioni di fine anno è quella della classifica dei migliori smartphone degli ultimi 12 mesi, abitudine che rinnoviamo nel tentativo di capire che telefono conviene comprare nel 2022, andando a spulciare tra i cellulari del momento.

In questo caso, non badiamo a spese, nel senso che il criterio di scelta di questi dispositivi si basa solo ed esclusivamente sulla loro dotazione tecnologica e tiene solo relativamente conto del prezzo: se dovessimo decidere quale telefono conviene comprare nel 2022 filtrando le proposte a seconda del prezzo, la lista sarebbe completamente diversa.

5. realme GT 2 Pro

realme GT 2 Pro è uno dei nostri preferiti, perché ha alcuni tratti distintivi che abbiamo gradito moltissimo, a partire dalla struttura realizzata con plastica riciclata: oltre all’impatto positivo sull’ambiente c’è anche quello sulla resistenza del cellulare, che abbiamo maltrattato nel corso del tempo e ha resistito perfettamente alle diverse sollecitazioni.

Fonte foto: Realme

Al suo interno c’è tutta la migliore tecnologia disponibile al momento del suo lancio, a cui si abbina un prezzo estremamente competitivo: pur avendo apprezzato complessivamente l’esperienza d’uso con realme GT 2 Pro, dobbiamo però sottolineare che la sua fotocamera è discreta, ma non eccellente. La qualità di foto e video che questo cellulare è in grado di produrre tracciano il solco rispetto ai migliori della classe, ma per il 99% degli utenti questo telefono rappresenta un acquisto eccezionale.

realme GT 2 Pro 5G, Smartphone, Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED 120Hz, 50MP OIS, Sensore Sony IMX766, Batteria 5.000mAh, Ricarica SuperDart 65W, NFC, DualSim, BT 5.2, 12+256 GB, Verde

4. Honor Magic 4 Pro

Per Honor Magic 4 Pro potremmo fare un discorso quasi identico a quello già presentato per realme GT 2 Pro, con la differenza, però, che in questo caso stiamo parlando di uno smartphone con una cura dei dettagli quasi maniacale e con un design iconico, basato sul grande blocco centrale della fotocamera posteriore.

Lo smartphone di Honor è realizzato con materiali di pregio, schermo curvo, display con 1 miliardo di colori e con luminosità massima molto elevata, con la capacità di catturare foto di altissima qualità. Ci sono invece margini di miglioramento per quanto riguarda la qualità dei video, che è buona, ma non è il top.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Altro aspetto molto positivo di Honor Magic 4 Pro risiede nel suo software, che è un’evoluzione di quello già conosciuto e apprezzato di Huawei, con la presenza di tutti i servizi di Google.

Honor Magic4 Pro – 5G Smartphone – 8+256GB, Schermo Curvo da 6,81 Pollici e 120 Hz, Processore Snapdragon 8 Gen 1, Tripla Fotocamera da 50 MP, SuperCharge da 100W, NFC, Android 12, Midnight Black

3. Samsung Galaxy S22 Ultra

Il potentissimo Samsung Galaxy S22 Ultra è tra i migliori in assoluto dell’anno, anche se è un po’ difficile sostenere che sia un cellulare che “conviene" comprare, perché il prezzo ufficiale è ancora di 1.379 euro, anche se sul mercato ormai non si trova facilmente intorno ai 990 €, in ogni caso un prezzo molto importante.

Fonte foto: mokjc / Shutterstock Samsung Galaxy S22 Ultra è esagerato in tutto, in assoluto uno dei migliori cellulari che sono arrivati sul mercato nel corso del 2022, grazie alla fotocamera estremamente efficiente, al processore potentissimo e alla disponibilità della S-Pen, forse la funzionalità più originale.

Bisogna specificare che tra i migliori della classe, quelli che occupano le posizioni più alte le differenze sono davvero minime, potremmo addirittura parlare di un ex aequo, perché qualunque dispositivo si scelga si trova in ogni caso un livello qualitativo altissimo.

La ragione per cui mettiamo Samsung al terzo posto è perché, nonostante il posizionamento di prezzo elevatissimo, la sua fotocamera non rappresenta la migliore esperienza possibile, come hanno certificato anche gli esperti di DxOMark, che hanno collocato questo smartphone solo al tredicesimo posto tra i migliori dell’anno.

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra SM-S908B 17,3 cm (6.8)

2. iPhone 14 Pro Max

Anche quest’anno Apple ha realizzato uno smartphone che è diventato il punto di riferimento per l’intero comparto del mercato, però, per la prima volta dopo qualche anno, iPhone 14 Pro Max mostra il fianco a qualche piccola imperfezione, a cui negli anni precedenti non eravamo abituati.

In particolare, anche a distanza di qualche mese dall’uscita, rimane qualche rallentamento del software, così come si verificano surriscaldamenti quando iPhone è in carica e, più in generale, la sensazione è che questo processore sia meno equilibrato rispetto al passato.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Stiamo parlando di dettagli che sono la classica ricerca del pelo nell’uovo, perché in linea generale iPhone 14 Pro Max garantisce un’esperienza d’uso eccellente, grazie alla sua fotocamera straordinaria, in particolare per la qualità dei video che cattura, a cui si aggiunge anche l’idea innovativa chiamata Dynamic Island, che Apple ha utilizzato per camuffare i sensori frontali, aggiungendo animazioni e grafiche, che cambiano a seconda dell’utilizzo che si fa del cellulare.

Anche recentemente sono state confermate le qualità del nuovo iPhone, il cui display è stato votato il migliore del mondo, a questo si aggiungono le molteplici soluzioni innovative come la segnalazione d’emergenza in caso di incidenti e la possibilità, per ora esclusa in Italia, di comunicare via satellite in caso di necessità.

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Nero siderale

1. Google Pixel 7 Pro

Se un anno fa ci avessero detto che 12 mesi dopo avremmo scelto un Google Pixel come miglior smartphone dell’anno, probabilmente avremmo storto il naso, soprattutto dopo l’esperienza fatta con il Google Pixel 6. In realtà, alla fine del 2022, dovendo decidere che telefono conviene comprare, non abbiamo alcun dubbio nel mettere al primo posto Google Pixel 7 Pro. Se poi si volesse esagerare, aggiungendo all’enorme qualità anche un affare quasi irrinunciabile, si potrebbe citare anche l’alternativa del modello meno costoso, Google Pixel 7. Il processore è lo stesso, la fotocamera principale anche, c’è uno schermo più piccolo e manca uno dei sensori fotografici, ma nel complesso il suo utilizzo risulta molto simile.

Fonte foto: google

Quando diciamo che Google Pixel 7 Pro è il telefono che conviene acquistare a fine 2022, ci riferiamo al fatto che il suo software sappia fare cose che nessun altro telefono è in grado di proporre, come il filtro automatico delle telefonate: quando arriva una chiamata, il telefono è in grado di rispondere proponendo con una voce sintetizzata una risposta in cui si chiede il motivo della conversazione.

Tutto questo, contemporaneamente, viene trascritto sullo schermo del telefono in modo che il proprietario possa decidere se è il momento di rispondere oppure di rifiutare la chiamata. Non solo, la fotocamera di Google Pixel 7 Pro si basa sull’intervento massiccio dell’intelligenza artificiale, in grado di elaborare le immagini senza necessità di comunicare con un server.

A tutto ciò che abbiamo già descritto, si aggiunge il software Android nella versione più pura, che anche dal punto di vista estetico è forse oggi la migliore variante del sistema operativo pensato da Google.

La cosa curiosa è che Google Pixel 7 Pro in Italia si compra solo online, non c’è ancora accordo con negozi o operatori che permetta di trovarlo nelle vetrine. Nonostante questo, siamo convinti che in questo momento sia il telefono che conviene comprare a fine 2022.

Google Pixel 7 Pro – Smartphone 5G Android sbloccato con teleobiettivo, grandangolo e batteria che dura 24 ore – 128GB, Grigio verde