Chi sono i giudici di LOL Talent Show

Il nuovo Talent Show punta a selezionare, con provini in tutta Italia, il prossimo concorrente di LOL: Chi ride è fuori. Ecco chi c’è in giuria

Qualche tempo fa Prime Video ha annunciato l’arrivo di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, anticipando che presentatore e giudici del programma sarebbero stati "pescati" dai concorrenti delle prime edizioni di LOL: Chi ride è fuori. Ora sappiamo anche di chi si tratta, ma non solo: sono stati forniti alcuni dettagli utili a chi intende partecipare al talent show con la speranza di essere selezionato per prendere parte al prossimo LOL: Chi ride è fuori. Ecco tutte le cose da sapere.

I giudici di LOL Talent Show

Il nuovo show Original LOL: Chi fa ridere è dentro sarà un vero e proprio varietà in stile LOL dove a sfidarsi saranno però non i personaggi dello spettacolo già noti al grande pubblico, ma artisti di ogni genere e non necessariamente famosi: comici, maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi… Non bisogna per forza avere un curriculum notevole o particolari esperienze alle spalle nel mondo dello spettacolo: possono partecipare anche (e soprattutto!) persone comuni con spiccate doti di intrattenimento.

I giudici seguiranno i provini e le esibizioni in varie città italiane e poi decideranno chi tra i numerosi partecipanti sarà il più divertente. Il vincitore del talent show, infatti, come accennato, diventerà il decimo concorrente della prossima edizione di LOL: Chi ride è fuori. A prendere questa importante decisione sarà la giuria composta da Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus.

Ogni episodio del talent show, tra l’altro, avrà una guest star, un ospite d’eccezione che si unirà in via eccezionale alla giuria. Ancora non è nota l’identità di questi ospiti e c’è da scommettere che resterà segreta (quasi) fino all’ultimo momento.

Chi è il presentatore di LOL Talent Show

Il presentatore dello show, invece, sarà Mago Forest, anche lui ex concorrente del comedy show di Prime Video. Sarà anche Forest, dunque, insieme ai tre giudici, a girare l’Italia in un tour che promette di essere ricco di risate e divertimento.

Come partecipare a LOL Talent Show

Le tappe del tour italiano di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro saranno tre: la prima è a Milano, al Teatro Lirico, dal 4 al 6 luglio 2023; la seconda a Napoli, al Teatro Bellini, dal 18 al 20 luglio; infine, la terza a Roma, al Teatro Brancaccio, il 1° agosto. Per partecipare come pubblico bisogna avere almeno 18 anni e mandare una e-mail a pubblico.loltalentshow@endemolshine.it

Quando esce il Talent Show di LOL

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile su Prime Video nel 2024. Non è ancora nota la data esatta. Lo show sarà composto in tutto da cinque episodi.