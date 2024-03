Chi sono i nuovi personaggi di Reacher stagione 3

Fonte foto: Prime Video

Cresce ancora il cast della terza stagione di Reacher, la serie tv prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios in arrivo prossimamente su Prime Video con nuove puntate. Il terzo ciclo di episodi si basa sul settimo libro di Lee Child, ovvero Persuader: uscito nel 2004, è stato seguito dopo pochi anni dalla traduzione italiana pubblicata con il titolo La vittima designata. Questa volta il pubblico ritroverà Reacher impegnato in una missione sotto copertura per salvare un informatore finito nelle mani di un suo vecchio nemico.

Reacher 3: le nuove aggiunte al cast

Prime Video ha comunicato a inizio marzo 2024 quattro nuove aggiunte al cast di Reacher 3: si tratta di Brian Tee (che recentemente ha recitato nella serie Expats, anche questa disponibile su Prime Video), Johnny Berchtold, Roberto Montesinos e Daniel David Stewart.

Brian Tee interpreta il ruolo di Quinn, un tenente colonnello dell’esercito corpulento e minaccioso sul quale Reacher aveva indagato una decina di anni prima, quando il graduato aveva venduto alcuni segreti militare a nazioni ostili. Johnny Berchtold veste i panni di Richard Beck, uno studente universitario dall’animo sensibile rimasto mutilato in seguito a un traumatico rapimento avvenuto cinque anni prima. Orfano di madre, che ha perso quando era giovane, Richard è l’unico figlio dell’uomo di affari Zachary Beck.

Roberto Montesinos interpreta il ruolo di Guillermo Villanueva, un agente della DEA vicino alla pensione con qualche acciacco ma dotato di un buon senso dell’umorismo. È il mentore di Susan Duffy: anche se i due si punzecchiano e si scontrano in continuazione, in realtà sono legati da affetto autentico e Guillermo è per lei una vera e propria figura paterna. Daniel David Stewart, infine, veste i panni di Steven Elliot, un agente della DEA alle prime armi.

Reacher stagione 3: chi c’è nel cast

Gli attori appena citati si aggiungono al cast della terza stagione di Reacher già annunciato in precedenza, che include il protagonista Alan Ritchson, Maria Sten (nei panni di Frances Neagley), Anthony Michael Hall (che interpreta Zachary Beck) e Sonya Cassidy (Susan Duffy).

Lee Child, autore della serie di romanzi da cui è tratta la serie tv, è produttore esecutivo di questa terza stagione, che è adattata per la tv da Nick Santora, già nominato all’Emmy e noto per FUBAR e Prison Break. Santora è inoltre showrunner e produttore esecutivo. Quest’ultimo ruolo è condiviso anche con Ritchson, Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt e David Ellison, Dana Goldberg, e Matt Thunell per Skydance.

Quando esce Reacher 3

Le riprese di Reacher stagione 3 sono attualmente in corso in Canada, a Toronto. La data di uscita su Prime Video non è ancora stata annunciata. È ipotizzabile però che il nuovo ciclo di episodi arrivi in streaming già alla fine di quest’anno (così era stato per la stagione precedente, uscita a dicembre 2023) oppure all’inizio del 2025.