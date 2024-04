Chi sono i protagonisti di Dunk ed Egg, secondo spin-off del Trono di Spade

Ecco chi sono gli attori protagonisti di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, il secondo spin-off di Game of Thrones su Dunk ed Egg

Fonte foto: Shutterstock

Si continua a lavorare a A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, il secondo spin-off ufficiale di Il Trono di Spade, alias Game of Thrones (il primo è House of the Dragon, di cui si attende la seconda stagione in uscita il 17 giugno 2024). Il titolo della nuova serie tv è ancora provvisorio, dato che a quanto pare George R.R. Martin non ne è pienamente convinto: per questo talvolta il progetto viene chiamato più semplicemente “la serie su Dunk ed Egg”. Come noto, infatti, la storia avrà come protagonisti Ser Duncan l’Alto detto Dunk e il suo scudiero Egg.

Chi interpreta Dunk ed Egg?

Proprio ad aprile 2024 HBO ha comunicato ufficialmente i nomi degli attori protagonisti del secondo spin-off di Game of Thrones. Dunk sarà interpretato da Peter Claffey. Classe 1996, irlandese ed ex giocatore di rugby, Claffey ha già recitato in Bad Sisters, Wreck e Vikings: Valhalla.

Egg sarà invece interpretato da Dexter Sol Ansell: britannico, nato nel 2014, è conosciuto soprattutto per avere prestato il volto a Coriolanus nel film Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, ma nella sua breve carriera ha già preso parte anche ad altre produzioni per cinema e tv.

Il resto del cast non è ancora stato annunciato.

Send a raven. Peter Claffey and Dexter Sol Ansell will star in the new @HBO Original Series, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, as Ser Duncan the Tall and Egg. Coming to Max. pic.twitter.com/OAXVSQKLrB — Max (@StreamOnMax) April 5, 2024

Cosa sappiamo del nuovo spin-off di Game of Thrones

In sviluppo dal 2021 e annunciata ufficialmente nel 2023, la serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è scritta da George R.R. Martin e Ira Parker ed è tratta dal libro Il cavaliere dei sette regni, una raccolta di tre racconti intitolati Il cavaliere errante, La spada giurata e Il cavaliere misterioso.

La prima stagione dello spin-off su Dunk ed Egg, che sarà composta da sei episodi, si baserà sul primo racconto e parlerà nello specifico del primo incontro tra i protagonisti, Dunk ed Egg, durante un torneo ad Ashford Meadow.

La trama dello spin-off sarà ambientata circa un secolo prima rispetto agli eventi di Game of Thrones e una settantina di anni dopo le vicende di House of the Dragon, dunque in un’epoca in cui la famiglia Targaryen siede ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago è ancora vivo tra gli abitanti di Westeros.

Quando esce il nuovo spin-off su Dunk ed Egg

Al momento non è stata indicata una data di uscita per A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Stando alle informazioni attualmente disponibili, sappiamo che lo spin-off su Dunk ed Egg dovrebbe entrare in produzione a breve.

Presumibilmente, quindi, la nuova serie tv sarà disponibile su HBO nel 2025. Se gli accordi non cambieranno nel frattempo, in Italia la serie tv dovrebbe essere trasmessa da Sky e in streaming su NOW, come accade già per House of the Dragon.