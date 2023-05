Chi vuole partecipare al prossimo LOL?

Prime Video ha annunciato una grande novità. Sta per partire LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, un nuovo show original che punta a selezionare uno dei futuri concorrenti della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Nella prossima stagione del celebre comedy show, quindi, i concorrenti non saranno più soltanto comici e comiche professioniste: il decimo partecipante potrebbe essere chiunque. A patto, ovviamente, di essere giudicato sufficientemente divertente per accedere al programma.

Come funzionano le selezioni per LOL

Chi guardando le prime tre stagioni di LOL: Chi ride è fuori ha sempre pensato di poter fare battute più divertenti dei concorrenti in gara, ovviamente riuscendo allo stesso tempo a mantenere la serietà più assoluta, può già da oggi farsi avanti e sperare di accedere al cast della prossima stagione insieme ai volti più celebri della comicità italiana.

I casting per partecipare sono aperti in tutta Italia non solo ai comici, ma a chiunque ritenga di avere spiccate doti umoristiche e di intrattenimento: maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi… Non serve essere professionisti dello spettacolo, anzi: si stanno cercando persone comuni con l’innata capacità di far ridere gli altri. Chi si riconosce in questa descrizione e vuole provare a mettersi in gioco può partecipare alla selezione per LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro mandando il proprio video provino all’indirizzo email loltalentshow@endemolshine.it.

Come funziona LOL Talent show e quando esce

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà composto da cinque episodi e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024. Gli aspiranti concorrenti di LOL: Chi ride è fuori verranno cercati in tutta Italia e dovranno esibirsi davanti al conduttore dello show e a tre giudici, cercando di farli ridere.

I giudici saranno scelti tra i più amati protagonisti delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori, ma al momento non sono ancora stati annunciati i loro nomi. Ogni episodio del Talent show inoltre avrà una guest star, ovvero un ospite speciale che si unirà in via eccezionale alla giuria del programma e avrà voce in capitolo sul destino di ciascun concorrente.

Chi vince LOL Talent show

Alla fine di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro verrà selezionato un vincitore o una vincitrice, che si unirà al cast della nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori 4. Il celebre comedy show tornerà infatti su Prime Video con una nuova edizione, presumibilmente nel 2024. Non sono ancora stati annunciati i nomi dei comici e delle comiche partecipanti.

