Chrome: come bloccare le schede in incognito con l’impronta digitale

C’è una funzione particolare di Google Chrome che riguarda le schede in incognito. Con una semplice accortezza, infatti, si possono mantenere queste sessioni di navigazione private, ma senza perderle ogni volta che si chiude la modalità in incognito.

Grazie a questa innovativa funzione inserita dall’azienda, gli utenti avranno a disposizione un ulteriore livello di privacy, utile soprattutto per chi naviga in modalità anonima.

Del resto, quello sulla protezione dei dati personali è un argomento centrale per il team di Google che è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per garantire agli utenti una navigazione sicura e tutelata. Scopriamo come bloccare e sbloccare l’accesso alle schede in incognito con l’impronta digitale.

Navigazione in incognito di Chrome, come bloccare le schede

Prima di parlare di come utilizzare questa nuova funzione di Google Chrome, occorre fare una breve premessa. La funzione non è ancora disponibile in tutto il mondo.

L’azienda sta lavorando alla diffusione globale dell’impostazione ma, al momento, non ci sono ulteriori informazioni su quando arriverà su tutti gli smartphone che utilizzano il celebre browser.

Per utilizzare l’impostazione per prima cosa bisogna installare la versione beta di Google Chrome dal Google Play Store. In questo modo l’utente potrà avere libero accesso a tutte quelle funzionalità dell’applicazione, anche quelle non ancora rilasciate ufficialmente.

Fatto questo bisognerà aprire Google Chrome e incollare nella barra dell’URL questo indirizzo: chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android.

A questo punto si può fare tap sul pulsante Predefinito, presente nella scheda Abilita la riautenticazione del dispositivo per la navigazione in incognito e riavviare l’applicazione.

Dopo aver aperto di nuovo Google Chrome, si può fare tap sui tre puntini in alto a destra dello schermo e abilitare il blocco delle schede in incognito.

Dal menu che si apre occorrerà andare su Ambientazione > Privacy e sicurezza e attivare l’opzione Blocca le schede in incognito quando esci da Chrome.

Se tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente la nuova modalità sarà attiva per ogni sessione in incognito, con il browser che chiederà l’impronta digitale dell’utente per accedere di nuovo alle schede aperte.

Cosa fare se la funzione crea problemi

In caso di problemi è sempre consigliabile chiudere l’esecuzione di Google Chrome in background. Per farlo è sufficiente tenere premuto sull’icona dell’App > Informazioni applicazione > Chiusura forzata.

Si ricorda, infine, che l’App beta di Google Chrome non è una versione totalmente stabile del browser, per cui potrebbero esserci dei problemi di compatibilità o nella gestione dei servizi. Si raccomanda, quindi, la massima prudenza nell’utilizzo delle varie funzioni.