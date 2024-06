Come usare sempre qualsiasi browser con la navigazione in incognito

Fonte foto: Funstock / Shutterstock.com

La navigazione in incognito con il browser garantisce una protezione maggiore per la privacy (anche se le attività di navigazione dell’utente saranno comunque registrate dal provider e dai siti web visitati). Alcuni browser consentono di attivare una modalità di funzionamento “sempre in incognito” mentre altri permettono di attivare tale modalità, chiamata anche InPrivate oppure Modalità privata o Navigazione anonima, di volta in volta, in modo molto semplice. Vediamo, quindi, come usare la navigazione in incognito con il browser web.

Google Chrome

Per attivare la navigazione in incognito con Google Chrome è sufficiente premere sui tre puntini in alto e poi su Nuova finestra di navigazione in incognito (è anche possibile premere la combinazione Ctrl + Maiusc + N). Procedura analoga anche sul’app per smartphone e tablet: premendo i tre punti e poi su Nuova scheda di navigazione in incognito è possibile attivare questa modalità di navigazione. Non è possibile utilizzare Chrome sempre in incognito.

Microsoft Edge

Per usare la navigazione in incognito con Microsoft Edge è necessario attivare la modalità InPrivate. Farlo è molto semplice: dopo aver aperto il browser web, si deve premere sui tre punti in alto e poi su Nuova finestra InPrivate. Dall’app per smartphone e tablet, invece, è necessario premere sull’icona con le tre linee in basso e poi selezionare la voce Nuova scheda InPrivate. Edge non può essere utilizzato sempre in modalità InPrivate ma tale modalità va attivata di volta in volta.

Mozilla Firefox

Su Firefox è necessario premere sulle tre linee in alto a destra e poi su Impostazioni > Privacy e sicurezza e poi sotto la voce Cronologia bisogna scegliere Impostazioni cronologia > utilizza impostazioni personalizzate e spuntare l’opzione Utilizza sempre la modalità Navigazione anonima.

Con Firefox per Android, invece, è possibile andare in Impostazioni > Navigazione anonima > Aggiungi scorciatoia navigazione anonima in modo da avere una scorciatoia sulla home dello smartphone per aprire il browser in modalità anonima. Su iPhone, invece, la navigazione anonima va attivata manualmente.

Safari

Per usare Safari in modalità privata su Mac bisogna aprire l’app del browser e poi scegliere Safari > Impostazioni > Generali > Safari si apre con e scegliere l’opzione Una nuova finestra privata. Per navigare in privato con Safari per iPhone, invece, bisogna aprire il browser, fare uno swipe verso l’alto e poi scegliere la voce Privata per avviare la navigazione privata.

Altri browser

La modalità di navigazione in incognito è disponibile su tutti i browser web. Per attivarla è necessario verificare, di volta in volta, le modalità disponibili. In genere, è sufficiente accedere al pannello delle impostazioni. In alcuni casi, scorrendo tra le varie opzioni disponibili è possibile anche attivare la modalità di funzionamento che attiva in automatico la navigazione in incognito.