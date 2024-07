Chrome diventa più veloce, ma solo sui Copilot+ PC

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google è al lavoro su una innovativa modalità di codifica video molto più veloce e molto più efficiente per Chrome quando utilizzato sui Copilot+ PC di Windows

Google sta rendendo disponibile una nuova versione di Chrome, specificamente ottimizzata per i nuovi Copilot+ PC di Windows con a bordo processori ARM, come i nuovi Qualcomm Snapdragon X Elite e i Qualcomm Snapdragon X Plus, ad esempio.

Secondo quanto scoperto da Windows Report il colosso di Mountain View sta lavorando per sfruttare la potenza di queste nuove tecnologie per garantire agli utenti una codifica video più veloce e una maggiore efficienza energetica.

Da quello che sappiamo con questa prossima release nativa ARM64, Google Chrome funzionerà molto più velocemente e in modo ancora più efficiente, garantendo anche tempi di caricamento nettamente inferiori per le pagine web e migliorando anche la user experience, con interazioni più fluide.

Cosa cambia con la nuova versione di Chrome

Al momento la codifica dei video riprodotti su Google Chrome utilizza la CPU del computer. Tuttavia, questo tipo di operazione può richiedere più tempo, soprattutto quando si devono elaborare video in alta risoluzione, con conseguente aumento dei consumi che sui notebook di traduce in una minore durata della batteria.

Adesso Windows Report ha individuato all’interno del codice per la registrazione dei cambiamenti di Chromium la funzione “Enable MediaFoundationAcceleratedEncodeOnArm64“, una stringa che indica chiaramente che Google sta abilitando la nuova modalità codifica video accelerata tramite Media Foundation Transforms (MFT) sui dispositivi con processori ARM64.

Al momento, la caratteristica sarebbe ancora in fase di test e non c’è ancora una data di rilascio confermata, tuttavia, secondo i primi dati forniti da Big G, questa nuova codifica hardware porterà a notevoli benefici per gli utenti che utilizzano computer Windows con processori ARM.

In questo senso, quindi, i video saranno codificati più velocemente, con una riduzione dei tempi di attesa dopo la registrazione o la modifica su Chrome, la soluzione ideale, insomma, per chi utilizza le funzioni per l’editing video sui dispositivi con questo tipo di chip.

Quando arrivano le nuove funzioni

Stando alle informazioni a disposizione, le novità in tema di elaborazione video saranno inizialmente disponibili nella release Canary di Chrome, la versione sperimentale del celebre browser che gli utenti possono utilizzare per testare nuove funzionalità in arrivo.

Al momento, comunque, i nuovi Copilot+ PC hanno ancora una diffusione piuttosto limitata e i dati a disposizione sono ancora parziali, tuttavia stando alle prime dichiarazioni del colosso di Mountain View, l’azienda sarebbe già riuscita a risolvere la maggior parte dei problemi riscontrati sull’hardware prodotto da Qualcomm.