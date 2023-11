Ci sarà un revival della serie Spartacus

Fonte foto: Now

Si torna nell’Antica Roma con un nuovo, intrigante mix di azione e dramma. A prometterlo è la notizia secondo cui la serie Spartacus sarà prossimamente riproposta in un revival. L’idea circolava già da alcuni mesi ed è stata confermata solo di recente. La serie originale racconta le gesta di Spartaco, schiavo diventato gladiatore, mentre il revival a quanto pare si concentrerà sulla storia di un personaggio secondario che il pubblico di Spartacus ha già conosciuto. Un indizio per capire di chi si tratta è contenuta già nel titolo del revival, ovvero Spartacus: House of Ashur.

Dove vedere Spartacus in streaming

La serie originale Spartacus (nella foto) è stata prodotta da Starz tra il 2010 e il 2013: le tre stagioni, composte in tutto da 33 episodi, sono al momento disponibili per il pubblico italiano in streaming su NOW. È stato realizzato anche un prequel, Spartacus: Gli Dei dell’Arena, composto da sei episodi e sempre visibile su NOW.

La produzione di questa serie è stata abbastanza complicata. Dopo la prima stagione, infatti, all’attore protagonista Andy Whitfield è stato diagnosticato un linfoma di non-Hodgkin. Per dargli tempo di curarsi, Starz ha iniziato a lavorare al ciclo di episodi prequel, ovvero Spartacus: Gli Dei dell’Arena (Gods of Arena è il titolo originale).

Sfortunatamente Whitfield è morto nel 2011, per questo nella seconda e nella terza stagione della serie è stato sostituito dall’attore Liam McIntyre. Nel finale della terza stagione di Spartacus, comunque, lo schiavo-gladiatore protagonista muore in modo eroico durante la rivolta degli schiavi contro la Repubblica romana.

Spartacus: cosa sappiamo del revival

Stando alle informazioni al momento disponibili, il revival di Spartacus sarà composto da dieci episodi (che Starz ha già ordinato), si chiamerà Spartacus: House of Ashur e avrà come showrunner Steven S. DeKnight, che aveva già lavorato alla serie originale con Robert Tapert. Come suggerisce il titolo, la trama del revival si concentrerà sul personaggio di Ashur, ex gladiatore che nella serie originale ha il ruolo del villain ed è interpretato da Nick Tarabay.

Nella serie originale in realtà Ashur muore sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vengeance. Il revival immaginerà dunque una realtà alternativa in cui questo personaggio sopravvive e riceve in dono il suo Ludus come ricompensa per aver aiutato a catturare Spartacus.

L’annuncio della trama del revival ha colto di sorpresa i fan e ha suscitato una certa curiosità: le premesse sono intriganti e sembrano gettare delle basi favorevoli per raccontare una storia nuova, mantenendo però intatto il cocktail di ingredienti (storia antica, eros, violenza) che ha reso la serie originale un successo. Per ora non ci sono altre informazioni disponibili sulla trama né tantomeno sul cast del revival di Spartacus. È sconosciuta anche la data di inizio dei lavori e, quindi, è ancora troppo presto per ipotizzare una data di uscita in streaming.