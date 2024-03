Ci sarà una miniserie su Amanda Knox

Fonte foto: Ricardo Hubbs/Netflix

Nella miniserie Netflix Maid l’attrice Margaret Qualley (nella foto) ha interpretato il ruolo di una giovane madre che, insieme alla figlia di due anni, cerca di lasciarsi alle spalle una relazione tossica e di ricostruirsi una vita dopo gli abusi. Qualley è anche tra le protagoniste del film Drive-Away Dolls, da marzo 2024 nei cinema italiani. Ad aver fatto notizia in questi giorni però è l’annuncio del suo prossimo ruolo. L’attrice statunitense, classe 1994, sarà infatti Amanda Knox in una nuova miniserie, dal titolo ancora sconosciuto, che racconterà il delitto di Perugia e l’iter giudiziario e processuale dal punto di vista della ragazza statunitense che è stata a lungo la principale sospettata.

Cosa sappiamo della nuova serie su Amanda Knox

La nuova miniserie su Amanda Knox è stata ordinata dal servizio di video in streaming Hulu e sarà composta da otto episodi. Sarà realizzata da KJ Steinberg, già nota per essere stata produttrice di This Is Us. Stando alle prime informazioni ufficiali, la miniserie «racconterà di come Knox sia stata ingiustamente condannata per l’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e della sua odissea per liberarsi durata 16 anni».

La serie racconterà quindi l’omicidio di Meredith Kercher dal punto di vista di Amanda Knox, che qui è produttrice esecutiva della miniserie. Partecipano al progetto come produttori esecutivi, tra gli altri, anche Warren Littlefield (già noto per Fargo e The Handmaid’s Tale), Margaret Qualley e Monica Lewinsky.

Quest’ultima, parlando della miniserie al talk show Today, ha detto: «Sono la produttrice esecutiva di una miniserie su un’altra giovane donna che ha visto la sua vita distrutta e fatta a pezzi a livello globale, ma che in qualche modo è riuscita a sopravvivere. Penso che sarà davvero potente». Non è ancora stata indicata una data di uscita per la miniserie, che in Italia sarà probabilmente distribuita in streaming da Disney+.

L’omicidio di Meredith Kercher a Perugia

Meredith Kercher era una studentessa inglese in Erasmus in Italia ed è stata uccisa a Perugia il 1° novembre 2007, motivo per cui il caso è noto anche come delitto di Perugia. Kercher venne ritrovata morta con profonde ferite al collo nella sua camera da letto. Condivideva la casa con altri studenti, tra cui la statunitense Amanda Knox.

Nel travagliato e controverso iter giudiziario che è seguito al delitto Knox e il suo fidanzato dell’epoca, l’italiano Raffaele Sollecito, sono stati prima condannati, poi assolti in appello, poi condannati dalla Corte d’assise d’appello di Firenze e poi definitivamente assolti.

Amanda Knox ha trascorso quattro anni in carcere in Italia e negli anni ha più volte raccontato la sua versione della storia: lo ha fatto, ad esempio, nel libro Waiting to Be Heard, nel documentario Netflix Amanda Knox, nel film per la tv (uscito negli Stati Uniti) Amanda Knox: Murder on Trial in Italy e nel podcast The Truth About True Crime.