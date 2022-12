Ci saranno altri spinoff di Doctor Who?

Nuovi spinoff di Doctor Who all’orizzonte? È prematuro dare una risposta certa a questa domanda, eppure se ne sta parlando parecchio in questi giorni. Il motivo risiede nel fatto che recentemente la testata The Daily Mirror ha riportato un’indiscrezione secondo la quale lo showrunner Russell T Davies sarebbe al lavoro sullo sviluppo di altri show, puntando in questo modo a espandere l’universo di Doctor Who come è già accaduto, ad esempio, con i titoli della Marvel o con Star Wars.

Le notizie sugli spinoff di Doctor Who

L’idea di nuovi spinoff ambientati nell’universo di Doctor Who ha subito suscitato l’entusiasmo di molti fan storici della serie firmata BBC. A quanto pare, questi nuovi progetti verrebbero finanziati da un accordo con Disney+, piattaforma di streaming che (come è già stato annunciato non molto tempo fa) distribuirà globalmente il franchise di Doctor Who. Ma non c’è ancora nulla di deciso.

«L’intero mondo della fantascienza è così creativo e fa guadagnare soldi, credo che si possano realizzare i sogni più folli», ha dichiarato in passato lo showrunner di Doctor Who, che più di una volta ha già lasciato intendere la volontà di raccontare nuove storie inedite legate alla serie originale. Secondo alcune testate, sarebbe infatti proprio Davies (che è già autore di Torchwood, al momento il più popolare spinoff di Doctor Who già esistente) a spingere per la realizzazione di questi nuovi progetti collaterali.

Chi sono i Cyberman

Di cosa parlerebbero questi nuovi, eventuali spinoff di Doctor Who? Sempre secondo le poche indiscrezioni a disposizione, i protagonisti potrebbero essere due degli antagonisti per eccellenza del Dottore: i Cyberman e i Dalek.

I Cyberman (detti anche ciberiani, cyberuomini o cyber) sono dei cyber umanoidi che fanno il loro primissimo ingresso nella storia durante la quarta stagione della serie classica. Secondo la trama originale, sono originari di Mondas, un pianeta gemello della Terra. Quando Mondas uscì dall’orbita solare, però, gli abitanti per sopravvivere decisero di trasformarsi in cyber usando la tecnologia a loro disposizione.

Chi sono i Dalek

I Cyberman sono nemici ricorrenti nella serie originale, ma mai quanto i Dalek. Questi robot alieni di forma vagamente conica, che comunicano con voce metallica, compaiono la prima volta nel secondo serial della prima stagione della serie classica.

Originari del pianeta Skaro, sono stati creati da uno scienziato e hanno lo scopo di sterminare tutti coloro che non fanno parte della loro razza e, ovviamente, di dominare l’universo. Nell’antica guerra tra Dalek e Signori del Tempo, i due popoli si annientarono a vicenda: il Dottore sopravvive allo scontro, ma resta nemico giurato dei Dalek.