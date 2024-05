Ci siamo: la serie sugli 883 sta per arrivare (e questo è il trailer)

Fonte foto: Sky

Ci sono diverse novità in merito a Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie tv dedicata al mitico duo musicale nato negli anni Novanta. La prima notizia è che è stato annunciato il periodo di uscita, che sarà il prossimo autunno. La seconda è che è stato diffuso il trailer ufficiale, che anticipa a grandi linee la trama di questa nuova produzione Sky Studios e Groenlandia: l’inaspettata e incredibile ascesa ai vertici del mercato musicale italiano da parte di due giovanissimi ragazzi di provincia che, quando si incontrano e iniziano a fare canzoni insieme, non immaginano che le loro vite stanno per cambiare per sempre.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno: il trailer

Nel primo trailer di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, sulle inconfondibili note di Hanno ucciso l’Uomo Ragno e Sei un mito, si vede l’inizio della storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, in arte gli 883.

I due studenti di Pavia, di certo non tra i più cool della scuola, si ritrovano in breve tempo e con loro grande stupore sul palco di fronte a folle di coetanei urlanti.

La serie dramedy ritmata e brillante è composta da otto episodi e, come annuncia Sky in una nota stampa, «racconta una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia» sullo sfondo dei mitici anni Novanta.

Come si vede dalla breve clip, la storia inizia a Pavia alla fine degli anni Ottanta. Max è anticonformista, ama i fumetti e la musica americana ed è insofferente all’ambiente scolastico: infatti, viene bocciato.

Nel liceo in cui si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro, che ha un entusiasmo e una forza trascinanti. La musica li rende amici inseparabili e insieme danno vita a un progetto musicale dal successo inaspettato, che verrà scoperto e prodotto da Claudio Cecchetto.

Il cast della serie sugli 883

La serie è diretta da Sydney Sibilia, qui al suo debutto come regista di una serie tv ma già noto per i film Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Mixed by Erry.

Nel team di regia ci sono anche Francesco Ebbasta e Alice Filippi. La serie è prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che l’ha anche scritta insieme a Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone.

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (visto in Il filo invisibile, Gli sdraiati e Vostro Onore) interpretano i protagonisti, rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto.

Quando esce la serie sulla storia degli 883

La serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 esce in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a ottobre 2024. La data esatta non è ancora stata annunciata.