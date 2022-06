Ci sono 4 nuovi smartwatch Fossil in arrivo

Fossil si starebbe preparando a lanciare ben 4 nuovi smartwatch. A confermarlo sono anche le pagine, a loro dedicate, scoperte sul sito web del Bluetooth SIG, cioè l’ente di certificazione dal quale devono passare tutti i dispositivi dotati di connessione Bluetooth, prima di essere messi in commercio. Questi indossabili dovrebbero far parte, con molta probabilità, della gamma di smartwatch Fossil Hybrid HR.

I device, che Fossil dovrebbe presentare a breve, sarebbero un mix ben costruito tra smartwatch e orologio tradizionale e contemplare, quindi, sia uno schermo digitale che le lancette meccaniche. In sintesi, potrebbero entrare a far parte della serie ibrida della compagnia. Ricordiamo che il Fossil Hybrid HR presenta una cassa in alluminio con tre pulsanti fisici posti sul laterale e, soprattutto, delle lancette che regalano all’insieme una certa eleganza. Se, quindi, i rumor appena emersi si rivelassero veritieri, i quattro smartwatch del colosso statunitense potrebbero rappresentare una buona alternativa per chi cerca device tecnologici e allo stesso tempo raffinati.

Nuovi smartwatch Fossil: rumor

Secondo l’elenco apparso sul sito dell’ente SIG Bluetooth, i prodotti di Fossil sono contrassegnati con i nomi in codice DW14S1, DW14F1, DW15F1 e DW15S1. Sulla base di questi numeri di modello, DW14S1 e DW15S1 dovrebbero essere venduti con marchio Skagen, la società danese che si occupa di orologi da polso, borse, occhiali da sole e gioielli e acquisita nel 2012 da Fossil, che da anni ne utilizza il marchio per i suoi smartwatch più eleganti, mentre i modelli DW14F1 e DW15F1 dovrebbero essere annunciati sotto il marchio Fossil.

Sulla base della documentazione emersa sul sito di un’altro ente, l’FCC americano, i quattro dispositivi avranno dimensioni diverse, a partire dal modello DW15S1 che sarà da 40,2 mm. Inoltre, secondo le informazioni emerse i quattro dispositivi avrebbero le stesse caratteristiche che si trovano nella linea di smartwatch Hybrid HR di Fossil, gli orologi “ibridi" che hanno sia lo schermo digitale che le lancette meccaniche.

Da ciò che è emerso sul sito Web di Bluetooth SIG, inoltre, i quattro smartwatch non dovrebbero avere a bordo il sistema operativo Wear OS perché sono dotati di due tasti fisici, Home e Indietro. I dispositivi con il sistema operatico di Google, di solito, sostituiscono questi pulsanti con le gesture a schermo.

I prossimi Fossil/Skagen

Sebbene sui successori degli Skagen Falster Gen 6 e Fossil Gen 6 non siano emersi particolari indiscrezioni, non sarebbe strano veder debuttare quest’anno una nuova versione di questi modell (Skagen Falster Gen 7 e Fossil Gen 7?). Non c’è dubbio che l’arrivo di una nuova serie di smartwatch ibridi, tuttavia, sul mercato globale non sarebbe una cattiva notizia: che siano i successori degli Skagen Falster Gen 6 e Fossil Gen 6 o dei nuovi modelli smartwatch ibridi, i quattro nuovi Fossil sono vicini al debutto.