Smartwatch: Fossil Gen 6 è arrivato in Italia e il Gen 5 crolla di prezzo

Uno degli smartwatch più attesi è finalmente arrivato in Italia: stiamo parlando del Fossil Gen 6, annunciato a fine agosto e basato sulla nuova piattaforma hardware Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm, attualmente la più evoluta per smartwatch sui quali gira il sistema operativo WearOS di Google.

Con il nuovo arrivo la gamma di smartwatch di Fossil va a completarsi, perché non escono al momento dal listino i modelli più recenti: Fossil Gen 5 e Fossil Gen 5E sono ancora in vendita, mentre non è più acquistabile sito ufficiale il Fossil Gen 4. La parola d’ordine di Fossil Gen 6 è “Ancora più velocemente“, perché è proprio la maggiore velocità e fluidità di utilizzo rispetto al Gen 5, permessa dalla nuova piattaforma Qualcomm, il biglietto da visita dell’ultimo modello di orologio smart di Fossil. Da notare che, con l’arrivo sul mercato del Gen 6, il prezzo di Fossil Gen 5 è letteralmente crollato.

Fossil Gen 6: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico il Fossil Gen 6 è dotato delle migliori tecnologie oggi disponibili su uno smartphone: processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione, connessioni Bluetooth 5.0 LE, WiFi, NFC e GPS e un bel display, anche se non molto ampio (misura 1,28 pollici).

Fossil dichiara un aumento delle prestazioni di Gen 6 rispetto a Gen 5 pari a circa il 30% nell’uso quotidiano. Il nuovo processore consuma meno, aumentando così l’autonomia di questo orologio. La ricarica, comunque, è piuttosto veloce: in circa 30 minuti si ottiene l’80% della carica della batteria.

Per chi guarda alla salute e allo sport, poi, c’è il sensore Sp02 per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, quello per monitorare il battito cardiaco, la possibilità di monitorare il sonno e una app grazie alla quale avere a portata di mano tutte le statistiche più importanti.

Fossil Gen 6: il prezzo in Italia

Il prezzo di Fossil Gen 6 varia in base alla cassa (disponibile nelle misure di 42 e 44 millimetri) e al bracciale. Si parte da 299 euro per il modello con cinturino in silicone da 44 millimetri e si arriva ad un massimo di 329 euro per il modello con cassa e bracciale in acciaio grigio fumo.

Fossil Smartwatch GEN 6 – Cinturino nero in silicone

Nel frattempo segnaliamo che con l’arrivo di Gen 6 il prezzo del modello precedente Gen 5 (molto simile esteticamente ma basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 3100 e senza sensore Sp02) è sceso fortemente: da 299 euro a 189 euro (-110 euro, – 37%).

Fossil Smartwatch GEN 5 – Cinturino nero in silicone

A picco anche il prezzo di Fossil Gen 5E, identico a Gen 5 ma senza il GPS integrato: 157,80 euro (-71.2 euro, -31%).

Fossil Smartwatch GEN 5E – Cinturino nero in silicone