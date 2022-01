Skagen Falsen Gen 6 ufficiale: com'è il nuovo smartwatch di Fossil

Vi avevamo parlato soltanto pochi giorni fa degli smartwatch presentati da Fossil al CES 2022 ed i due orologi sono già sul mercato. Parliamo dello Skagen Falster Gen 6 e della sua edizione limitata, Razer X Fossil, realizzata in collaborazione col noto produttore di dispositivi professionali per il gaming.

Per chi non la conoscesse, Skagen è un’azienda danese che si occupa di orologi da polso, borse, occhiali da sole e gioielli. È stata acquisita nel 2012 da Fossil, che da diversi anni ne utilizza il marchio per i suoi smartwatch, che coniugano eleganza, raffinatezza e funzioni intelligenti. I nuovi dispositivi integrano un chipset di ultima generazione, una serie di sensori che permettono di monitorare benessere e attività fisica e fanno uso di tante funzionalità smart grazie al sistema operativo sviluppato da Google per gli indossabili. Lo Skagen Falster Gen 6 potrà essere indossato in ogni occasione, mentre il Razer X Fossil è dedicato agli amanti dei videogiochi.

Fossil Skagen Falster Gen 6, com’è fatto

Skagen Falster Gen 6 è caratterizzato da un quadrante da 41 millimetri in acciaio inossidabile, con display touchscreen da 1,28 pollici. Il cinturino è da 20 millimetri, è intercambiabile e disponibile in varie opzioni: silicone, pelle, acciaio o maglia, con differenti colorazioni e prezzi.

A bordo, troviamo il processore Snapdragon Wear 4100+, con 1 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna. Lo smartwatch integra anche altoparlanti, microfono, motore di vibrazione ed una serie di sensori: accelerometro, altimetro, di luminosità ambientale, a infrarossi, giroscopio, bussola, cardiofrequenzimetro (PPG) e SpO2, per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue. Ad alimentarlo c’è una batteria che garantisce più di 24 ore di autonomia e supporta la ricarica rapida: può raggiungere l’80% in circa 30 minuti.

Il sistema operativo è Wear OS 2 di Google, che verrà presto aggiornato alla versione Wear OS 3. Sono supportate diverse applicazioni – fra cui Spotify e YouTube Music – è possibile adoperare i comandi vocali tramite Google Assistant ed effettuare le telefonate direttamente dal polso attraverso la connessione con lo smartphone. Non mancano, inoltre, tre pulsanti fisici nella parte destra del quadrante.

Fossil X Razer è praticamente identico ma ha cassa da 44 millimetri, watchface esclusive sviluppate da Razer, effetti Razer Chroma RGB personalizzabili e cinturini nero e verde.

Fossil Skagen Falster Gen 6, prezzi

Fossil Skagen Falster Gen 6 è in vendita sul sito ufficiale Skagen ad un prezzo di 295 dollari (260 euro) nelle colorazioni nera, carbone e argentata. I cinturini sono numerosi, colorati e di diverso materiale, con prezzi che partono dalla cifra promozionale di 14 dollari (12 euro) e arrivano fino a 50 dollari (44 euro).

L’edizione limitata Fossil x Razer è attualmente in vendita sul sito Razer ad un prezzo di 329 dollari (291 euro) e saranno vendute poco più di 1.300 unità.