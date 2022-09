Cinque serie TV su famiglie reali, a parte The Crown

Quando si parla di serie tv dedicate a re, principesse e imperatori, The Crown è probabilmente in cima alla lista. E lo è soprattutto ora, dopo che la morte della regina Elisabetta ha in qualche modo riacceso l’interesse per la famiglia reale e a pochi mesi dal debutto della quinta stagione, che arriva su Netflix il prossimo 9 novembre. La sesta e ultima stagione uscirà nel 2023.

Casa Windsor a parte, ci sono molte altre famiglie reali che sono state raccontate in una serie tv. Ecco qualche titolo vecchio e nuovo da guardare.

L’imperatrice

Questa serie è davvero una novità: la prima stagione arriva infatti fra pochissimi giorni, il 29 settembre 2022, su Netflix. La protagonista è Elisabetta, detta Sisi, una ragazza ribelle che si innamora dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, lo sposa ed entra così a far parte della corte viennese, diventando imperatrice.

La nuova sovrana punta a essere un esempio di speranza per il popolo, ma le difficoltà non mancano: mentre le truppe nemiche assediano i confini dell’impero asburgico e i viennesi si ribellano all’imperatore, la suocera Sofia e il cognato Maxi tentano di mettere i bastoni tra le ruote alla giovane protagonista.

I Tudors

Politica, sangue e sesso: sono questi gli ingredienti principali di The Tudors (candidata nel 2007 come migliore serie drammatica ai Golden Globe), interamente dedicata alla figura e alla vita del re Enrico VIII, che è stato sovrano d’Inghilterra e signore d’Irlanda fino alla sua morte nel 1509. Le quattro stagioni sono disponibili su NOW TV.

Versailles

Questa serie del 2015 è dedicata invece a uno dei regni più iconici e famosi di tutti i tempi, quello di Luigi XIV, soprannominato Re Sole. Nella serie, il sovrano commissiona la costruzione di un palazzo sfarzoso che diventa teatro di accordi politici e intrighi. Creata da Simon Mirren e David Wolstencroft, la serie include nel cast George Blagden, Alexander Vlahos e Tygh Runyan. Le prime tre stagioni sono su Netflix.

Gli ultimi zar

Con questa serie del 2019 (composta da una sola stagione, visibile su Netflix) ci si sposta in Russia al seguito della famiglia Romanov, che ha governato per oltre tre secoli. Da Nicola II a Rasputin, la trama ripercorre la storia di questa influente e affascinante famiglia, fino alla sua caduta.

The Great

Su Starzplay (Prime Video) c’è questo titolo davvero particolare: siamo sempre nel campo delle famiglie reali, ma questa volta il tono non è drammatico. Tutt’altro: la narrazione è irriverente, comica e surreale. La protagonista è Caterina la Grande, una ragazza svampita eppure capace di sottrarre la corona e la nazione – la Russia – al marito.