Citadel: Diana, ecco il trailer della spy story con Matilda De Angelis

Fonte foto: Prime Video

Manca ormai meno di un mese al debutto in streaming su Prime Video di Citadel: Diana, la spy story con protagonista Matilda De Angelis che sarà il primo capitolo italiano del franchise Citadel. Prodotta da Cattleya e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, la serie tv si preannuncia carica di adrenalina, tensione e azione. Una conferma in più in questo senso arriva dal trailer ufficiale della serie tv, recentemente diffuso da Prime Video.

Citadel Diana, trama e trailer della novità italiana

Citadel: Diana, che sarà composta da sei episodi, è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che è anche head writer e ha scritto la serie con Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari.

La storia è ambientata a Milano nel 2030, otto anni dopo che l’agenzia di spionaggio Citadel è stata distrutta da Manticore, potente organizzazione rivale. Da quel momento la spia sotto copertura Diana Cavalieri (interpretata da Matilda De Angelis) è rimasta intrappolata tra le linee nemiche, dato che stava lavorando in incognito in Manticore.

Quando le si presenta finalmente l’occasione di uscire da questa situazione e sparire per sempre, Diana capirà che l’unico modo per farlo è fidarsi di Edo Zani (interpretato da Lorenzo Cervasio). Un alleato decisamente inaspettato: si tratta infatti dell’erede di Manticore Italia, figlio del capo dell’organizzazione Ettore Zani (Maurizio Lombardi).

Qual è la storia completa di Citadel

La serie tv Citadel: Diana è una storia a sé, nel senso che per godere dell’avventura non è necessario conoscere o aver visto altre storie del mondo Citadel. Farlo, però, certamente può (e potrà) arricchire la visione con maggiori riferimenti e contesto.

Al momento il franchise è composto solo dalla prima stagione di Citadel, disponibile su Prime Video dal 2023 e interpretata da Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville. La seconda stagione di Citadel è attualmente in produzione. Il 7 novembre 2024 uscirà invece la serie indiana Citadel: Honey Bunny, con Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

In futuro altre serie Original action-espionage arricchiranno il mondo Citadel: si tratterà sempre di serie tv che svilupperanno la storia dell’agenzia di spionaggio Citadel e della potente organizzazione rivale Manticore, con AGBO dei Fratelli Russo come executive producer. Dopo i titoli prodotti in Stati Uniti, Italia e India, però, le altre serie tv saranno realizzate e ambientate in luoghi diversi.

Chi recita in Citadel: Diana

Oltre agli interpreti già citati, nel cast di Citadel: Diana ci sono anche Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

La serie tv Original è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La showrunner ed executive producer è Gina Gardini. Tra gli executive producers ci sono anche Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini ed Emanuele Savoini.

Quando esce in streaming Citadel: Diana

Tutti i sei episodi Citadel: Diana saranno disponibili su Prime Video in tutto il mondo dal 10 ottobre 2024.