Citadel, quando esce e perché è una serie attesissima

Hanno promesso che Citadel sarà la serie-evento dell’anno su Prime Video, qualcosa di mai visto prima. Il motivo? Non si tratta di una semplice serie, ma di un «epocale franchise globale», di un nuovo universo narrativo composto da più serie girate in diverse parti del mondo (Italia inclusa) con personaggi diversi e trame interconnesse. Il primo capitolo, se così si può chiamare, di questa novità sta per arrivare. Ecco tutto quello che sappiamo sul debutto di Citadel, che porta la firma dei Fratelli Russo.

La trama di Citadel

Citadel è definita «una rivoluzionaria serie internazionale di spionaggio» ed è ambientata otto anni dopo la caduta di Citadel, ovvero un’agenzia indipendente di spionaggio internazionale nata con lo scopo di difendere la sicurezza delle persone e poi distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che opera nell’ombra per manipolare il mondo.

Nel momento in cui Citadel è stata soppressa, gli agenti scelti Mason Kane (interpretato da Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono riusciti miracolosamente a salvarsi, sebbene i loro ricordi siano stati cancellati. Ignari del loro passato, Nadia e Mason si sono costruiti nuove vite con nuove identità.

Un giorno, però, Mason viene contattato da un ex collega di Citadel, Bernard Orlick (interpretato Stanley Tucci). Insieme rintracciano anche Nadia. Manticore sta infatti cercando di stabilire un nuovo ordine mondiale e bisogna tornare in azione per tentare di fermarli: inizia così una pericolosa missione che li porta in giro per il mondo.

Il cast di Citadel

Oltre ai già citati Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci, il cast di Citadel include Lesley Manville (che interpreta Dahlia Archer), Osy Ikhile (nei panni di Carter Spence), Ashleigh Cummings (nei panni di Abby Conroy), Roland Møller (che impersona Anders Silje), Davik Silje e Caoilinn Springall (che interpreta Hendrix Conroy).

Gli sono executive producer Anthony Russo e Joe Russo (i Fratelli Russo già creatori della serie) insieme a Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes per AGBO; Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg per Midnight Radio; Newton Thomas Sigel e Patrick Moran. David Weil è showrunner ed executive producer.

Quando esce Citadel

La serie Citadel, di genere action-spy thriller, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 28 aprile con i primi due episodi. Uscirà poi un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì, fino al 26 maggio.

Seguiranno più avanti altre serie dell’universo Citadel: sono già in produzione in Italia e in India. Nei rispettivi cast ci sono, tra gli altri, Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

