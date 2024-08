Citadel, tocca all'India: trailer e data di uscita di Citadel Honey Bunny

È stata annunciata ufficialmente la data di uscita su Prime Video Citadel: Honey Bunny, il capitolo "made in India" dell’universo narrativo firmato dai fratelli Russo. Le fondamenta della storia sono state gettate con Citadel, serie tv uscita nel 2023 e interpretata da Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville. Il secondo capitolo sarà la serie Original italiana Citadel: Diana, in uscita a ottobre di quest’anno. Solo a quel punto arriverà il turno di Citadel: Honey Bunny, novità sulla quale la piattaforma di streaming di Amazon ha da poco diffuso nuovi dettagli.

La trama di Citadel: Honey Bunny racconterà le origini dell’agenzia clandestina internazionale di spionaggio che il pubblico ha già conosciuto nelle altre serie del mondo Citadel: ne verranno approfondite in particolare la fondazione, le attività, l’influenza e l’ascesa.

«Citadel: Honey Bunny è una miscela irresistibile di action, veloce e crudo, e drama coinvolgente con interpretazioni eccezionali», hanno dichiarato Raj Nidimoru e Krishna DK, che sono i registi della serie tv indiana prodotta da D2R Films, Amazon MGM Studios e dalla AGBO dei Fratelli Russo.

Ogni serie nata nel mondo Citadel ha per protagonisti talenti locali ed è creata, prodotta, e girata nel territorio in cui è ambientata: una scelta che permette di dare a ciascuno show una cifra stilistica unica e culturalmente radicata.

I protagonisti di Citadel: Honey Bunny sono dunque Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu, entrambi famosi soprattutto in India.

