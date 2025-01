Clamoroso: Google ha fatto un grande regalo a questi utenti

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Tra le ormai tante intelligenze artificiali generative disponibili oggi, gratuitamente o a pagamento, Google Gemini non è certo la più diffusa: sul primo gradino del podio, infatti, c’è ChatGPT seguita dal “gemello diverso” Microsoft Copilot. Gemini è solo al terzo posto, con poco meno del 15% di quota di mercato.

Tutto questo, però, sta per cambiare radicalmente perché, da alcune ore, Google Gemini è incluso nel prezzo di tutti gli abbonamenti Google Workspace, cioè la versione business di Google One. Si tratta di centinaia di milioni di account Google in tutto il mondo, che da oggi possono usare l’AI senza pagarla a parte. A dire il vero, però, un piccolo sovrapprezzo da pagare c’è.

Google AI in Workspace: come funziona

La vera forza dell’intelligenza artificiale di Google sta nella sua strettissima interazione e interconnessione con i servizi e le app di Big G.

In Gmail l’AI di Google aggiunge le funzioni “Aiutami a scrivere” e “Riassumi questa email“, oltre a Gemini nel pannello laterale.

In Documenti c’è Gemini nel pannello, la possibilità di creare immagini, “Aiutami a scrivere“, “Aiutami a creare” e “Riassumi questo documento“.

In Meet l’AI può prendere note di quanto detto, abilita l’audio adattivo, tradurre i sottotitoli in più lingue per avere una sorta di traduttore simultaneo automatico.

In Drive c’è sempre Gemini nel pannello, l’analisi dei PDF, la possibilità di rendere privati automaticamente dei documenti in base al loro contenuto.

In Fogli c’è il pannello laterale e il “Riempimento avanzato” delle celle.

In Presentazioni c’è “Aiutami a creare un’immagine“, “Rimuovi sfondo” e Gemini nel pannello laterale.

In Chat c’è la funzione per riassumere le chat e il solito pannello laterale.

In tutti questi casi, e per tutte queste funzioni, la versione di Gemini disponibile è sempre l’Advanced, quindi quella con gli ultimi modelli LLM di Google, anche sperimentali.

Infine, con l’abbonamento a Google Workspace adesso c’è incluso anche NotebookLM Plus, un potentissimo tool di creazione di contenuti a partire da fonti scelte dall’utente.

Quanto costa Google Workspace con AI

Fino a ieri, per avere le funzioni AI avanzate sugli account di Google Workspace, era necessario pagare una somma in più, oltre al mensile del piano scelto. Adesso, invece, Google offre Gemini Advanced “gratis” su tutti i piani.

Le virgolette sono d’obbligo, perché Google ha alzato i prezzi di tutti gli abbonamenti, seppur di molto poco. Possiamo dire che Google ha scelto, in pratica, di spalmare i costi dell’AI e di farli pagare a tutti i suoi abbonati, anche a chi non la usa.

Questa strategia potrebbe portare quest’ultimo tipo di utente a provare le nuove funzioni, visto che comunque un po’ le paga anche lui. Ma, soprattutto, con questa mossa Google risponde a Microsoft, che ha inserito il suo Copilot all’interno della suite Microsoft 365.

I prezzi (per utente) aggiornati dei piani Google Workspace sono i seguenti: