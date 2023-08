Fonte foto: Amazon

L’ultimo scorcio della bella stagione sta arrivando e le temperature in alcune zone d’italia ancora non accennano a diminuire. E quando il caldo diventa davvero insopportabile le possibilità sono due: andare in vacanza in un posto più fresco, al mare o al lago, oppure, per tutte le persone costrette a restare in città, acquistare un condizionatore.

Le opzioni sul mercato sono davvero molte ma per chi non vuole imbarcarsi in lavori di ristrutturazione lunghi e costosi per installarne uno fisso, la soluzione migliore è acquistarne uno portatile.

Tra i migliori prodotti sul mercato c’è senza dubbio il climatizzatore portatile Hisense, un dispositivo compatto e estremamente potente perfetto per rinfrescare qualsiasi tipo di stanza. Oggi è disponibile in super offerta su Amazon a un prezzo davvero imbattibile.

Climatizzatore portatile Hisense – Potenza 9000 BTU– Classe energetica A

Climatizzatore portatile Hisense: scheda tecnica

Il condizionatore portatile Hisense è compatto e molto leggero, con un design moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, dalle abitazioni private fino agli uffici. Ha una potenza di 9.000 BTU, perfetto dunque anche per ambienti di grandi dimensioni (circa 70 m³), con la possibilità naturalmente di essere spostato da una stanza all’altra al bisogno.

Parliamo di un condizionatore molto attento anche ai consumi: è in classe energetica A, perciò, utilizzandolo anche per diverse ore al giorno garantirà sempre la massima efficienza e sprechi ridotti al minimo.

Sono tre le modalità di utilizzo (raffrescamento, deumidificazione e ventilazione) in modo da garantire la temperatura ottimale in qualsiasi momento della giornata. Inoltre tutte le varie funzionalità sono completamente gestibili dal display integrato o dal telecomando che permette all’utente di utilizzare il climatizzatore portatile Hisense senza il bisogno di alzarsi.

Presente anche l’utilissimo timer per regolare accensione e spegnimento del dispositivo con intervalli di tempo fino a 24 ore, con la possibilità di trovare un ambiente sempre fresco anche dopo una giornata passata fuori casa.

Infine è incluso nella confezione il kit per l’installazione, con un pannello scorrevole che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di finestra e permette di montare il condizionatore portatile in pochi minuti, in tutte le stanze dotate di apertura verso l’esterno.

Climatizzatore portatile Hisense: l’offerta su Amazon

Il climatizzatore portatile Hisense è l’alleato imprescindibile per sopravvivere alle ondate di caldo che, soprattutto in città, diventano sempre più frequenti. Ha un prezzo di listino di 429 euro, più o meno in linea con altri prodotti simili ma, in questo caso, c’è la garanzia di qualità Hisense, un brand che non ha assolutamente bisogno di presentazioni e che si può comprare a scatola chiusa.

Grazie all’ottima offerta su Amazon il prezzo scende a 329 euro (-23%, -100 euro) a cui bisogna aggiungere un ulteriore coupon da 55 euro che gli utenti iscritti ad Amazon possono riscattare al momento del checkout che porta il prezzo finale a 274 euro. Con uno sconto così non possono esserci dubbi e non resta che cliccare su Acquista Ora.

