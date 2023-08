Questo climatizzatore portatile ora costa pochissimo su Amazon

Fonte foto: Amazon

La bella stagione, nonostante qualche incertezza iniziale, è arrivata e con essa le temperature elevate che, con buona possibilità, sono destinate a durare fino a settembre inoltrato. Per chi non riesce più a sopportare questo caldo la possibilità è una sola: acquistare un condizionatore. Naturalmente, pur essendo la scelta più immediata, potrebbe non essere la cosa più semplice e non tutti vogliono (o possono) fare dei lavori di ristrutturazione in casa per installarne uno fisso.

La soluzione perfetta al problema è un climatizzatore portatile e optare per un dispositivo come l’Olimpia Splendid Dolceclima Compact vuol dire essenzialmente avere una casa fresca e un’installazione semplice e immediata, che può essere eseguita in pochi minuti anche da chi non è avvezzo a certi lavori. Se poi con l’offerta Amazon il prezzo è ancora più conveniente, non c’è ragione di aspettare oltre e bisogna procedere con l’acquisto.

Olimpia Splendid Dolceclima Compact – Climatizzatore portatile 10.000 BTU – Classe energetica A

Dolceclima Compact: caratteristiche tecniche

Olimpia Splendid Dolceclima Compact è un condizionatore portatile che misura ‎34,5×35,5×70,3 cm e dal peso di 24,7 Kg, un dispositivo compatto e leggero che può essere trasportato agevolmente da una stanza all’altra di casa o dell’ufficio.

Ha una potenza di 10.000 BTU (davvero tanto per un climatizzatore portatile) e può raffrescare rapidamente ambienti di dimensioni anche abbastanza grandi (circa 80 m³). Naturalmente parliamo di un dispositivo attento anche ai consumi: è in classe energetica A e ciò vuol dire che è progettato per garantire la massima efficienza e ridurre lo spreco di elettricità.

Tra le varie funzioni a disposizione degli utenti troviamo: il raffrescamento, la ventilazione, la deumidificazione (1,8 litri all’ora), una modalità automatica che ottimizza il consumo energetico, la modalità sleep pensata per utilizzare il condizionatore durante le ore di riposo e la modalità turbo per raffrescare rapidamente l’ambiente sfruttando la massima velocità di ventilazione.

Presente, naturalmente, anche un filtro antipolvere che può essere facilmente rimosso dal condizionatore e lavato per garantire sempre aria pulita e senza impurità.

Grazie al comodo pannello di controllo frontale (chiaro e intuitivo) è possibile regolare tutte le impostazioni dell’Olimpia Splendid Dolceclima Compact, incluso il timer per l’accensione automatica, in modo da trovare la casa sempre fresca al proprio rientro. Infine, questo climatizzatore utilizza Gas Refrigerante R290 naturale a garanzia di un bassissimo impatto sull’ambiente.

Dolceclima Compact: l’offerta su Amazon

Olimpia Splendid Dolceclima Compact ha un prezzo di listino è di 399 euro, più che interessante per un dispositivo con questa potenza, tuttavia grazie a Amazon è possibile ottenere un corposo sconto, acquistando il condizionatore a 319 euro (-20%, -80 euro).

Con un’offerta del genere è finalmente possibile spendere poco per comprare un condizionatore portatile e dire addio una volta per tutte al caldo afoso, almeno dentro casa.

