Fonte foto: CMF

I device prodotti da CMF By Nothing arrivano finalmente su Amazon Italia con il Watch Pro e i Buds Pro che potranno essere acquistati anche sul noto e-commerce a partire da metà dicembre 2023.

Parliamo essenzialmente di prodotti low-cost per tutte le tasche, che uniscono l’ormai iconico design che contraddistingue Nothing a parecchie funzioni piuttosto interessanti, da non sottovalutare soprattutto per questa facia di prezzo.

CMF Buds Pro: scheda tecnica e prezzo

I CMF by Nothing Buds Pro sono auricolari in-ear che puntano tutto su un design semplice ma molto curato e un prezzo piuttosto contenuto.

Molte le funzionalità a bordo tra cui: una modalità di Cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 45 dB, la modalità Trasparenza e la tecnologia Clear Call, per ridurre il rumore del vento durante le chiamate.

Per collegare le cuffiette ai device compatibili c’è il Bluetooth 5.3 con accoppiamento veloce, cosa che permette di utilizzare anche l’app Nothing X, già nota a chi utilizza i prodotti a marchio Nothing e che consente di sfruttare al meglio le varie funzionalità di questi auricolari.

Sul fronte dell’autonomia il produttore garantisce fino a 11 ore di utilizzo (con ANC disattivato), che salgono a 39 utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica.

Infine gli auricolari sono certificati IP54 e sono, dunque, resistenti alla polvere e ai getti d’acqua.

I CMF by Nothing Buds Pro potranno essere acquistati su Amazon dal prossimo 18 dicembre, ma possono essere pre-ordinati già oggi, e saranno disponibili in tre colori: arancione, nero e bianco. Il prezzo suggerito è di 49 euro.

CMF by Nothing Buds Pro – Auricolari in-ear– Cancellazione attiva del rumore ibrida e modalità trasparenza

CMF Watch Pro: scheda tecnica e prezzo

CMF by Nothing Watch Pro è il primo smartwatch prodotto da Nothing e, anche stavolta, il produttore ha ripiegato su un design semplice ma molto curato e un’interfaccia estremamente intuitiva.

Il display rettangolare è un AMOLED da 1,96 pollici, con risoluzione 410×502 pixel e funzione Always On.

Tra le funzionalità di questo orologio smart troviamo, naturalmente, tutta la suite per il monitoraggio dei parametri vitali con: battito cardiaco, ossigenazione del sangue (Sp02), livelli di stress e qualità del sonno.

Non mancano nemmeno le funzioni per gli sportivi con la possibilità di controllare ben 110 discipline diverse tra cui anche quelle in acqua, vista l’impermeabilità del device.

Presenti anche le classiche funzioni da smartwatch per ricevere le notifiche dello smartphone, sfruttarne le funzionalità a distanza e rispondere alle chiamate (con microfono e altoparlante integrato) grazie anche all’algoritmo AI per ridurre il rumore ambientale e molto altro.

L’autonomia massima dichiarata dall’azienda produttrice è di 13 giorni, a patto naturalmente di non esagerare con le varie applicazioni.

Infine, il Nothing Watch Pro è certificato IP68 ed è dunque resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Lo smartwatch si Nothing potrà essere acquistato su Amazon dal prossimo 18 dicembre, ma possono essere pre-ordinati già oggi, al prezzo consigliato di 69 euro. Sarà disponibile con cassa in alluminio non colorato e diversi cinturini in silicone in tre colorazioni differenti: arancione, nero e grigio.

CMF by Nothing Watch Pro – Display da 1,96 pollici– Monitoraggio parametri vitali e attività fisica