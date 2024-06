CMF annuncia la data di lancio di CMF Phone 1, Buds Pro 2 e Watch Pro 2

Nothing ha annunciato la data di presentazione dei nuovi prodotti CMF: il sub brand si prepara a svelare il nuovo Phone 1 oltre che le Buds Pro 2 il Watch Pro 2

Ci siamo: dopo aver lanciato sul mercato alcuni accessori, CMF, il sub-brand economico di Nothing, si prepara ad un nuovo importante aggiornamento della sua gamma di prodotti, dopo il debutto ufficiale avvenuto lo scorso settembre. Questa volta, però, il protagonista assoluto sarà uno smartphone, il nuovo CMF Phone 1, primo modello del sub-brand che ha in programma anche i nuovi Watch Pro 2 e Buds Pro 2, seconda generazione dei prodotti lanciati nei mesi scorsi.

Nuovi prodotti CMF: quando arrivano

La data da segnare su calendario è quella del prossimo 8 luglio quando si svolgerà il nuovo Nothing Community Update. Nel corso dell’evento, infatti, Nothing mostrerà in anteprima i nuovi prodotti CMF, compreso il primo smartphone del marchio. Per il momento, non ci sono informazioni dettagliate in merito alle tempistiche di commercializzazione.

I nuovi prodotti dovrebbero, in ogni caso, entrare in fase di distribuzione già nel corso del mese di luglio.

CMF Phone 1: come sarà

Il protagonista dell’evento sarà, inevitabilmente, il CMF Phone 1, novità assoluta per il brand e nuovo tentativo di Nothing di ritagliarsi uno spazio di primo piano nella fascia bassa del mercato dopo i buoni risultati raccolti dal Nothing Phone (2a).

Il primo smartphone di CMF dovrebbe essere dotato del chip MediaTek Dimensity 7200 affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Il Nothing Phone (2a), invece, ha la versione Pro del chip MediaTek e parte da 8 GB di RAM, con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W.

Ci sarà anche un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone non avrà il sistema Glyphy Light (che resterà un’esclusiva dei Nothing Phone) e includerà il sistema operativo Android 14 con Nothing OS, recentemente arricchito dall’integrazione con ChatGPT. I rumor anticipano anche una doppia fotocamera posteriore.

Le ultime indiscrezioni sullo smartphone anticipavano un prezzo di partenza di circa 249 dollari. In attesa di avere informazioni più precise sulla distribuzione in Europa, è possibile ipotizzare un prezzo più basso per il CMF Phone 1 rispetto al Nothing Phone (2a), disponibile in Europa a partire da 349 euro.

Per quanto riguarda CMF Watch Pro 2 e Buds 2 Pro, le informazioni sono ridotte. Si tratterà, rispettivamente, di uno smartwatch e di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, seguendo la filosofia del brand CMF, nato con l’obiettivo di proporre prodotti accessibili in tutti i segmenti del mercato.