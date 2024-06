Fonte foto: Nothing

Nothing ha lanciato il suo sub brand CMF lo scorso mese di settembre e, in questi mesi, ha costruito una gamma di accessori dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con il recente debutto delle cuffie Buds che erano state precedute dal Watch Pro e dalle Buds Pro. Ora Nothing, dopo mesi di indiscrezioni, si prepara al lancio del primo smartphone CMF.

Sta per arrivare, infatti, il nuovo CMF Phone (1), confermato con un teaser direttamente dall’azienda. Si tratterà di un modello più economico rispetto al Nothing Phone (2a) e all’attuale top di gamma del brand, il Phone (2) (in foto), confermando il carattere low cost del brand CMF. Le specifiche dello smartphone non sono ancora state confermate ma le indiscrezioni sono numerose.

CMF Phone (1): come sarà

Il nuovo CMF Phone (1) (il nome non è ancora ufficiale) è già stato da tempo al centro di rumor e indiscrezioni sulla sua scheda tecnica. Questi rumor hanno anticipato diverse specifiche. Il nuovo smartphone CMF dovrebbe avere il chip MediaTek Dimensity 7200, posizionandosi così nella fascia medio-bassa del mercato. Il chip dovrebbe essere affiancato da 6 GB di memoria RAM oltre che da 128/256 GB di storage UFS 2.2, con possibilità di espansione tramite microSD.

Lo smartphone dovrebbe avere un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il comparto fotografico dovrebbe includere, inoltre, una doppia fotocamera posteriore, con due sensori (un principale e un ultra-grandangolare) da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Sotto la scocca ci sarà spazio anche per una batteria da 5.000 Ah, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo sarà Android 14 con Nothing OS.

Per contenere i costi, il nuovo CMF Phone (1) non avrà il sistema Glyph Light, vero e proprio elemento identificativo degli smartphone Nothing, e dovrebbe rinunciare al chip NFC (almeno per quanto riguarda la versione destinata all’India, principale mercato di commercializzazione dello smartphone). Mancherà anche il caricatore in confezione. Sono previste quattro colorazioni (Green, Black, Blu e una quarta colorazione, Orange, esclusiva per l’India). Tutte le versioni avranno una scocca posteriore in plastica che sarà rimovibile.

CMF Phone (1): prezzo e disponibilità

Il nuovo CMF Phone (1) dovrebbe debuttare nel corso dell’estate, probabilmente a luglio 2024. Lo smartphone arriverà solo in mercati selezionati. Come per altri prodotti CMF, in ogni caso, il nuovo smartphone potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Italia. Le indiscrezioni sul nuovo smartphone CMF confermano un prezzo più basso rispetto al Nothing Phone (2a).

Il modello base (6/128 GB) dovrebbe costare circa 249 dollari mentre serviranno 279 dollari per la versione da 256 GB. In caso di commercializzazione in Europa, quindi, è possibile ipotizzare un prezzo di listino inferiore ai 300 euro, soprattutto considerando che Nothing distribuisce in Europa il suo Phone (2a) con un prezzo di partenza di 349 euro.