Il brand CMF di Nothing ha annunciato il debutto di due nuovi prodotti: si tratta delle cuffie true wireless CMF Buds, in arrivo anche in Italia, e della nuova Neckband Pro

Fonte foto: CMF

In occasione dell’evento di lancio del Nothing Phone 2a, c’è stato spazio anche per la presentazione di nuovi prodotti CMF, il sub-brand dell’azienda che ha debuttato con i primi prodotti lo scorso settembre. Le novità per la gamma CMF sono due: le cuffie true wireless in-ear CMF Buds oltre alla Neckband Pro, un dispositivo che punta a conservare la comodità degli auricolari wireless riducendo il rischio di smarrimento.

CMF Buds: caratteristiche e prezzo

Da non confondere con le CMF Buds Pro, già disponibili in Italia, le nuove CMF Buds sono degli auricolari in-ear con buone specifiche tecniche e un prezzo accessibile. Tra le specifiche ci sono driver in bio-fibra da 12,4 mm oltre alla possibilità di sfruttare il Bluetooth 5.3 con supporto al sistema Google Fast Pair oltre che a Microsoft Swift Pair per l’accoppiamento rapido. C’è anche la funzione Dual Device Connection oltre alla nuova tecnologia Ultra Bass 2.0, attivabile tramite l’app Nothing X.

I codec utilizzabili sono AAC e SBC. Da notare la possibilità di attivare la Game Mode (tramite l’app Nothing X) per ridurre il lag. Le nuove Buds di CMF sono dotate della cancellazione attiva del rumore, fino a 42 dB e con possibilità di attivare la Transparency Mode. Ci sono quattro microfoni per la cattura dell’audio con la cancellazione AI dei rumori di fondo. Da segnalare anche la certificazione IP54.

Ogni auricolare ha una batteria da 45 mAh mentre la custodia include una batteria da 460 mAh. L’autonomia (senza ANC) è di 8 ore con una carica completa (il dato si riferisce alla riproduzione musicale; per le chiamate, l’autonomia è di 5,2 ore). Considerando anche la carica aggiuntiva della custodia si arriva fino a 35,5 ore. Grazie alla ricarica rapida, sono sufficienti 10 minuti di ricarica per avere fino a 6,5 ore di autonomia.

Le nuove CMF Buds saranno disponibili su scala globale in tre colorazioni, orange, dark grey e light grey, e arriveranno anche in Italia, in esclusiva su Amazon. I preordini partiranno il 12 marzo. Le vendite, invece, prenderanno il via il 18 marzo. Per ora, non ci sono informazioni sul prezzo. In India, il prezzo di vendita è di 2.500 rupie, pari a poco meno di 30 euro.

CMF Neckband Pro: caratteristiche e prezzo

A completare la gamma di novità di CMF troviamo la CMF Neckband Pro. Si tratta di un dispositivo composto da due auricolari in-ear uniti da un cavo e da un archetto, da posizionare dietro al collo. Questo sistema è pensato per ridurre il rischio di perdita degli auricolari, senza rinunciare alla connettività wireless. Gli auricolari, infatti, si collegano allo smartphone via Bluetooth 5.3 con Fast Pair.

Tra le specifiche della CMF Neckband Pro troviamo la cancellazione attiva del rumore, fino a 50 dB oltre a driver da 13,6 mm, con supporto all’Ultra Bass Technology, 5 microfoni e la possibilità di sfruttare la funzione Dual Device Connection. Da notare anche uno Smart Dial, per la regolazione dell’audio, posizionato sull’archetto di collegamento tra i due auricolari. La Neckband Pro è, inoltre, certificata IP55 ed offre un’autonomia fino a 37 ore di riproduzione musicale.

CMF ha anticipato un “lancio limitato” per la Neckband Pro sul mercato globale che, quindi, non dovrebbe arrivare in Italia, restando un’esclusiva (o quasi) del mercato indiano. Le colorazioni disponibili sono tre: orange, dark grey e light grey.