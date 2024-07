Ecco come sarà CMF Phone 1

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: CMF

Nothing continua a rivelare pezzo dopo pezzo dettagli molto interessanti del suo CMF Phone 1, condividendo sul proprio account X (ex Twitter) le foto ufficiali del nuovo smartphone economico in arrivo il prossimo 8 luglio.

L’ultima carrellata di immagini mostra alcuni degli accessori che gli utenti avranno a disposizione per il loro device che, stando a quanto dichiarato nel post, sarà "adattabile", "personalizzabile" e "funzionale" andando, appunto, a ribadire l’unicità di questo device che, pur trovando posto nella fascia più bassa del mercato, avrà alcune caratteristiche tanto atipiche quanto affascinanti.

CMF Phone 1, gli accessori disponibili

Da quello che possiamo vedere dalle immagini ufficiali la scocca del CMF Phone 1 è rimovibile e l’utente troverà nella confezione anche un mini-cacciavite (abbinato alla graffetta per rimuovere la SIM), utile per svitare le quattro viti a taglio che consentono di sostituire la scocca e accedere ai componenti interni del device per sostituirli e allungare la vita del telefono. Da quello che sappiamo i colori a disposizione per il guscio del device sono: Orange, Black, Blue e Light Green.

L’altra grande novità proposta dall’azienda di Carl Pei è il Nothing Lock, che trova posto nell’angolo inferiore del telefono e che può essere utilizzato per agganciare diversi accessori esterni. Sempre dalla foto si vede una tracolla per semplificare il trasporto del device, uno stand per posizionare lo smartphone in orizzontale e una specie di case protettivo che, visto il retro in rilievo, potrebbe contenere anche un powebank per aumentare l’autonomia del telefono.

Non è chiaro se questi saranno gli unici accessori disponibili per il CMF Phone 1 o se nelle prossime settimane Nothing rivelerà altre sorprese per rendere ancora più unico il proprio smartphone.

CMF Phone 1, come sarà

Per quanto riguarda, invece, la scheda tecnica del CMF Phone 1, pochi giorni fa sul web sono trapelate le prime indiscrezioni al riguardo. Stando a queste informazioni il device ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto da Nothing è un MediaTek Dimensity 7300 a cui si affiancheranno 6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione interna, espandibili fino a 2 TB tramite micro SD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e, con buone possibilità, un secondo sensore ausiliario per la profondità probabilmente da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Nothing OS 2.0.

Infine, sul web sono trapelati anche i prezzi per il mercato indiano