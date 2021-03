Codici sconto: dove trovarli e come usarli

Cosa c’è di meglio che acquistare i propri articoli preferiti, comodamente da casa tramite e-commerce? Risparmiare grazie a un codice sconto! Ebbene sì, dopo il boom negli Stati Uniti, i codici promozionali sono sempre più diffusi anche in Italia.

Contrariamente ai coupon o voucher cartacei, questi strumenti sono digitali e si possono usare nei negozi online, incluse piattaforme famose come Amazon, Asos e così via. Trovare i codici sconto è semplice: esistono siti web affidabili che aggiornano continuamente le promozioni e quindi consentono di risparmiare su qualsiasi prodotto. Ecco come trovarli e inserirli correttamente al momento dell’acquisto online.

Dove trovare codici sconto

Esistono tante soluzioni per reperire un codice promozionale. La prima è quella di affidarsi direttamente al negozio online dove si vuole fare shopping. Molti e-commerce in Italia inviano periodicamente sconti esclusivi ai propri clienti oppure offrono un codice a chi si iscrive alla newsletter. Spesso arrivano quando si abbandona il carrello: l’e-commerce, per invogliare l’utente a concludere l’acquisto, applica uno sconto sui prodotti nel carrello e lo invia tramite e-mail. Ma i codici possono arrivare al cliente anche tramite SMS o WhatsApp.

Uno dei modi più facili per trovare il codice sconto perfetto è affidarsi a portali specializzati, come www.codicisconto.com. Questi siti nascono proprio per raccogliere e organizzare le promozioni disponibili nei diversi e-commerce. Inoltre, spesso offrono coupon forniti in esclusiva dai negozi online.

Esistono poi molte applicazioni per iOS o Android contenenti codici promozionali dedicati al mercato italiano. Basta scaricare l’app e cercare il codice sconto in base al tipo di prodotto o all’e-commerce. Ci sono poi alcune app di messaggistica, come Telegram, dove trovare gruppi e canali mirati proprio a scovare codici in giro per il web e inviarli a tutti gli iscritti.

Chi naviga online, magari attraverso il browser del pc, può usare estensioni di Chrome capaci di scandagliare un sito web in cui si sta navigando e trovare un codice sconto. Un’altra soluzione è quella di affidarsi ad un motore di ricerca, come Google: inserendo una domanda specifica, il motore restituisce tutti i siti, numerosi anche di nicchia, in cui trovare coupon da usare subito.

Come si inserisce un codice sconto in un e-commerce

Dopo aver ottenuto il codice, usarlo è davvero semplice. L’inserimento della sequenza di numeri e cifre avviene quando si sta finalizzando l’ordine, quindi nella "Pagina Carrello". In questa pagina si trova sempre l’apposito box in cui inserire il codice. Dopo aver cliccato su conferma, il sistema ricalcola immediatamente il totale della spesa, mostrando il prezzo scontato relativo all’ordine.

Per evitare brutte sorprese, occorre sempre tenere conto del valore dello sconto e della sua validità, ma anche gli eventuali prodotti per i quali il codice è attivo. Infatti, solitamente la promozione si applica su particolari articoli o anche al raggiungimento di un tetto di spesa.

Amazon, Asos, Zalando e non solo: tutti i codici sconto da trovare online

Secondo le statistiche, i codici sconto più facili da trovare sono quelli legati a prodotti di elettronica, abbigliamento, calzature e per i beni di consumo in generale. Ecco quali sono quelli più amati dai consumatori.

Al primo posto troviamo i codici sconto Amazon, i più amati dai clienti italiani. Parliamo dell’e-commerce più famoso e fornito al mondo. Al suo interno è possibile trovare davvero di tutto ed è caratterizzato da un ottimo servizio clienti.

Segue eBay, che offre soprattutto codici sconto periodici per specifiche categorie di prodotti. Solitamente sono comunicati sulla Home Page del sito e durano un mese.

Chi ama la moda, non potrà fare a meno dei codici sconto Asos, importante e-commerce di abbigliamento, calzature e accessori. I coupon sono validi anche all’estero: per Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Infine, è possibile trovare interessanti promozioni riguardanti Hotels.com, sito preferito dagli italiani per la prenotazione e l’acquisto di esperienze turistiche.