Come collegare il volante alla Xbox One o PS4

Il volante per la console è un accessorio gaming indispensabile per giocare ad alcuni titoli legati alle auto e alle corse automobilistiche, come Gran Turismo 7, WRC 10 o Forza Horizon 5. Tuttavia, per divertirsi con i migliori giochi di auto bisogna sapere come si installa questo dispositivo in modo corretto. Vediamo come collegare il volante a Xbox One e PS4, le due console più diffuse e apprezzate dagli amanti dei videogiochi.

Come collegare il volante alla PS4

Se hai acquistato, o pensi di farlo, un volante per PS4 ma non sai come connetterlo alla console della Sony, in questa breve guida mostreremo come collegare il volante a PS4 in modo semplice e veloce. Ovviamente, in base al modello specifico la procedura potrebbe cambiare un po’, ad ogni modo l’operazione è spesso simile a tutti i principali dispositivi presenti sul mercato, altrimenti basta verificare le indicazioni riportate nel libretto del device.

In particolare, bisogna innanzitutto montare il volante e, se presente, anche la pedaliera, collegando questi due accessori attraverso il cavo USB in dotazione. Alcuni modelli sono dotati della connettività wireless, perciò non richiedono l’utilizzo del filo ma possono essere associati attraverso la connessione Bluetooth. Infine, se previsto va connesso l’alimentatore del volante alla presa di corrente, altrimenti basta procedere al collegamento del volante per la Playstation 4.

Quando il volante è pronto per la connessione, quindi poggiato su una superficie stabile, bisogna collegarlo alla PS4 tramite il cavetto USB, utilizzando una delle porte USB disponibili nella parte anteriore della console. A questo punto, la maggior parte dei volanti prevede l’installazione plug and play, dunque non sono necessarie ulteriori configurazioni e basta avviare il gioco d’auto per iniziare ad usare il volante e premere il pulsante PS al primo impiego dell’accessorio.

Dopo aver installato il volante è possibile usare i bottoni del dispositivo per muoversi tra le varie voci del menu, utilizzando le frecce per selezionare le differenti funzionalità del videogioco. In questo caso è opportuno controllare le impostazioni del gioco, per verificare se sono previste configurazioni specifiche per il volante, ad esempio con la possibilità di regolare l’intensità delle vibrazioni o la sensibilità dello sterzo per un setting personalizzato adatto alle proprie esigenze di gioco.

Come collegare il volante alla Xbox One

Se desideri sapere come collegare il volante a Xbox One significa che hai appena comprato questo accessorio, oppure che stai ancora valutando quale volante per Xbox One acquistare e vuoi capire come fare ad installarlo. Prima di tutto devi connettere il volante alla console, utilizzando i cavi USB in dotazione. In seguito devi controllare se il firmware è aggiornato, eventualmente navigando sul sito web del produttore e scaricando l’ultima versione del software per usufruire di performance ottimali di gioco.

A questo punto non resta che collegare il cavo di alimentazione del volante alla presa elettrica, attivando la console per eseguire le impostazioni preliminari. In genere, alla prima accensione viene eseguita la calibrazione automatica sia del volante che della pedaliera, con il dispositivo che si muove da solo a destra e sinistra prima di ritornare in posizione centrale. Altri device invece hanno un sistema chiamato force feedback, supportato soltanto da alcuni videogiochi di nuova generazione.

Il feedback di forza consiste in due motori integrati nel volante per rendere più realistica l’esperienza di gioco, per associare in modo perfetto l’audio e la risposta fisica del volante a una serie di dinamiche, come le sollecitazioni in gara delle sospensioni o l’aderenza degli pneumatici. Se invece vuoi sapere come collegare il volante Xbox 360 a Xbox One, in questo caso devi collegare la periferica a un pc Windows 10, accendere la Xbox One, avviare l’app Xbox sul computer, connettere il device alla rete internet e avviare la riproduzione in streaming.