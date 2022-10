Com'è restare intrappolati nella Roma fascista

Tornare indietro nel tempo per provare in prima persona la vita nella Roma del 1939, con le leggi razziali e il fascismo di Benito Mussolini. È quello che sperimentano i protagonisti di I Viaggiatori, film Sky Original di Ludovico Di Martino, prodotto da Sky Studios e Groenlandia.

«La storia altro non è che un cane (scemo) che si morde la coda», ha dichiarato il regista Di Martino parlando della provocazione alla base del film, cioè la volontà di avvicinare il passato al presente che stiamo vivendo.

La trama di I Viaggiatori

I protagonisti del film I Viaggiatori sono Max, 14 anni, un ragazzino svelto intelligente; Flebo, 14 anni, impacciato, ansioso e appassionato di tecnologia; e Greta, 15 anni, coraggiosa e intraprendente. I tre diventano inseparabili soprattutto dopo che il fratello maggiore di Max, Beo Fulci, un giovane ricercatore di fisica quantistica, scompare assieme al suo capo in circostanze misteriose. Il ragazzino, mentre elabora questa perdita dolorosa, cerca conforto nei suoi migliori amici.

Durante una serata trascorsa insieme i tre finiscono per scoprire una strana macchina del tempo e il modo per farla funzionare. È così che viaggiano indietro nel tempo fino al 1939 e si ritrovano in una Roma scossa dalle leggi razziali. A loro spetterà il compito di salvare il mondo dalla minaccia di un’arma con cui si vuole cambiare il corso della Storia.

Chi recita in I Viaggiatori

Matteo Schiavone ricopre il ruolo di Max, Fabio Bizzarro quello di Flebo e Andrea Gaia Widerk quello di Greta. Nel cast del film I Viaggiatori ci sono poi Francesca Alice Antonini (che interpreta Lena), Gianmarco Saurino (Beo) e Federico Tocci (Vulcano), con la partecipazione di Fabrizio Gifuni nel ruolo di Luzio e Vanessa Scalera nei panni della dottoressa Sestrieri.

La spiegazione del film I Viaggiatori

«Cortocircuito è la parola chiave che ha sbloccato il processo creativo che c’è dietro la realizzazione di questo film, spingendo me e il resto dei miei collaboratori a reinterpretare costantemente il passato con uno sguardo contemporaneo e fresco, con l’obiettivo di avvicinarlo al nostro reale presente – anche grazie al punto di vista dei giovani protagonisti», ha dichiarato il regista Ludovico Di Martino, che ha anche firmato soggetto e sceneggiatura insieme a Gabriele Scarfone.

«Con questo film ho voluto mescolare tutte le esperienze che ho accumulato negli ultimi anni, nate dal fascino verso le relazioni umane e confluite nella voglia di raccontare storie ricche di movimento e azione», ha proseguito il regista. «Con la continua voglia di lavorare su storie coinvolgenti ed emozionanti, popolate da personaggi credibili e profondi dentro universi narrativi di fantasia, appassionanti e capaci di regalare spettacolo. In questo, I Viaggiatori era la sfida ideale».

Dove vedere I Viaggiatori

I Viaggiatori sarà presentato in anteprima ad Alice nella città il 22 ottobre. Il film sarà poi visibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW a novembre 2022. Il giorno preciso della messa in onda non è ancora stato comunicato.