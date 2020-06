Come allungare la vita dello smartphone

Fonte foto: Shutterstock 1 di 6 5 trucchi dello smartphone che non conosci Lo smartphone è diventato il nostro compagno di vita, lo utilizziamo dal risveglio al mattino fino alla notte, quando guardiamo i social o gli ultimi messaggi della giornata, prima di dormire. Ci affidiamo a lui per rimanere in contatto con amici e famiglia, ma anche per giocare online oppure fare shopping. Per questi motivi è fondamentale farlo durare a lungo, soprattutto se ci troviamo bene e non vogliamo sostituirlo con un altro modello. Ma quali sono le soluzioni per allungare la vita dello smartphone? Bisogna conoscere alcuni trucchi per la manutenzione ordinaria: ecco quali sono.

Aggiorna sistema e applicazioni Il primo segreto per preservare la longevità dello smartphone è quello di non saltare gli aggiornamenti del sistema operative e delle applicazioni. Questi update hanno enormi vantaggi, per esempio permettono di correggere bug o altri problemi di sicurezza e spesso includono nuove funzionalità che rendono l'app più interessante e facile da usare. Inoltre, migliorano le prestazioni, rendendo lo smartphone più veloce. Sia Android che Apple offrono aggiornamenti automatici delle applicazioni.

Elimina alcune applicazioni Gli smartphone hanno una quantità limitata di memoria e spazio di archiviazione, per migliorare le loro performance e farli vivere a lungo occorre tenere questo spazio libero, riducendo il numero di file e applicazioni installate. Eliminare periodicamente contenuti doppi o inutilizzati permetterà al telefono di funzionare meglio. Senza contare che molte applicazioni continuano a lavorare "dietro le quinte" anche quando non sono usate, usando così risorse preziose e rallentando il telefono. Per ricordarti di eliminare le applicazioni puoi effettuare un controllo una volta al mese, analizzando quali sono state installate di recente e se vengono utilizzate.

Proteggi lo smartphone Dopo aver pensato alle app, occupiamoci dell'hardware. Naturalmente è fondamentale scegliere una cover resistente che protegga da eventuali colpi e cadute. Oggi il mercato offre custodie di ogni tipologia, materiale e dimensione. Molte sono trasparenti e quindi perfette per i puristi dello smartphone, perché lasciano intravedere il design, le curve e il colore. Oltre alla corver è fondamentale applicare sul display una pellicola, preferibilmente in vetro temperato. Questo materiale, infatti, garantisce un'ottima protezione e permette al telefono di vivere più a lungo.

Evita il surriscaldamento della batteria Esistono diversi miti legati alla batteria e alla sua manutenzione. Lasciare che il telefono esaurisca completamente la carica e si spenga non è assolutamente consigliato, così come è preferibile caricarlo all'80% e non al 100%. Inoltre, non bisogna esporre il telefono al sole o causare in altri modi il surriscaldamento della batteria. La batteria è uno dei componenti più importanti, infatti anche i produttori negli ultimi anni si stanno concentrando per migliorare le sue prestazioni. Spesso infatti è la prima a rovinarsi, ma il problema può essere risolto sostituendo solo il componente invece di acquistare un nuovo telefono.