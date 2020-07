Con l’arrivo del Tema Scuro anche su WhatsApp Web, la versione desktop dell’applicazione di messaggistica, lo sviluppo della funzionalità può ritenersi concluso. WhatsApp ha impiegato più di un anno per portare la modalità scura su tutte le versioni dell’app, ma alla fine il risultato è stato più che soddisfacente. La nuova interfaccia è piacevole e non stravolge le funzionalità principali della piattaforma: tutti gli strumenti principali si trovano allo stesso posto. L’unico cambiamento sono i colori dell’interfaccia utente, con il nero che ha preso il sopravvento sul bianco.

La modalità scura è disponibile sulla versione smartphone di WhatsApp da marzo 2020, mentre su WhatsApp Web è stato necessario aspettare fino a inizio luglio 2020. Mesi in cui è stato necessario fare dei test e scegliere al meglio la palette dei colori, in modo da non causare troppi problemi agli utenti. L’attivazione del Tema Scuro è molto semplice: basta accedere alle Impostazioni dell’app ed entrare nell’apposita sezione. Ma non sempre è semplice trovarla: in questo articolo vi guideremo passo-passo all’attivazione della modalità scura su WhatsApp.

Come attivare il tema scuro su WhatsApp per Android

Per dipingere di nero il proprio account WhatsApp sui dispositivi Android, bisogna seguire dei semplici passaggi. Per prima cosa si deve aprire l’applicazione, premere sui tre puntini in alto a destra, poi su Impostazioni e infine su Chat. Nella nuova scheda che si apre, bisogna premere su Tema e comparirà un menù sullo schermo con tre opzioni: Predefinito, Chiaro e Scuro. Scegliendo Scuro, l’app cambierà immediatamente i colori.

Impostando Predefinito, invece, WhatsApp applicherà il tema presente di default sullo smartphone. Se nelle Impostazioni del dispositivo abbiamo scelto il Tema Scuro, anche l’app di messaggistica lo adotterà.

Come attivare la modalità scura su WhatsApp per iPhone

Sull’iPhone la procedura è diversa: non bisogna cambiare nessuna impostazione dentro WhatsApp, ma bisogna farlo direttamente in quelle Generali dello smartphone. Bisogna entrare nelle Impostazioni dell’iPhone, premere su Schermo e luminosità e poi selezionare Scuro. In questo modo la modalità notte verrà attivata su tutte le applicazioni delliPhone che la supportano.

Come attivare la modalità notte su WhatsApp Web

Ultimo arrivato è WhatsApp Web. Dopo una fase di test durata qualche settimana, anche la versione desktop di WhatsApp ha ricevuto il Tema scuro. L’attivazione è davvero molto semplice: bisogna premere sui tre puntini verticali presenti di fianco alla propria immagine di profilo e poi su Impostazioni. Si aprirà un menu nel quale cliccare su Tema e poi su Scuro.

Cosa cambia con la modalità scura su WhatsApp

Il Tema Scuro di WhatsApp non è una funzionalità che va a impattare sui diversi strumenti presenti nell’applicazione. Il grande cambiamento avviene a livello di interfaccia utente, con tutti i colori che vengono modificati. Il nero prende il posto del bianco, mentre il verde chiaro che caratterizza le conversazioni, viene sostituito da un verde molto più scuro.