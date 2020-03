Come fare videochiamate WhatsApp dal PC

22 Marzo 2020 - Fare chiamate e videochiamate su WhatsApp è molto semplice e immediato: basta avere il numero della persona, lanciare l’applicazione e premere sull’icona a forma di cornetta o videocamera. Purtroppo questa immediatezza non c’è nella versione Web di WhatsApp, che,anzi non permette di fare chiamate e videochiamate. Come molti di voi sapranno, WhatsApp Web è la versione desktop dell’applicazione di messaggistica. Per accedere alla web-app si hanno due strade: scaricare WhatsApp Desktop dal Windows Store o dal Mac App Store, oppure utilizzare il browser del computer.

In entrambi i casi bisogna scansionare il QR Code che appare sullo schermo tramite l’app dello smartphone e in pochissimi secondi si può utilizzare WhatsApp sul computer. Purtroppo la versione desktop non ha le stesse funzioni di quella per lo smartphone: tra gli strumenti mancanti ci sono proprio le chiamate e le videochiamate. Nonostante le promesse degli sviluppatori di implementare la funzionalità sull’app Desktop, finora ancora non è stata rilasciata.

Cosa bisogna fare per fare videochiamate di gruppo gratis WhatsApp su PC? Esiste un’alternativa? La buona notizia è che esiste un modo per fare videochiamate su WhatsApp dal computer, ma la cattiva è che bisogna avere delle capacità informatiche notevoli. Ecco come fare.

Come fare chiamate e videochiamate su WhatsApp

Prima di capire come fare videochiamate su WhatsApp dal PC è necessario spiegare come farle dall’applicazione. La funzione è presente sia su Android e sia su iOS.

Per prima cosa bisogna aprire l’app e premere sul contatto con il quale si vuole fare la chiamata o videochiamata. A questo punto si aprirà la conversazione e nella parte in alto troveremo l’icona con la cornetta o la telecamera: la prima serve per le chiamate, la seconda per le videochiamate. Basta premere su una delle due icone per far partire la telefonata. Una volta che il destinatario ha risposto, è possibile aggiungere fino a un massimo di quattro persone alla chiamata o videochiamata premendo sull’icona con l’omino in alto a destra.

Su WhatsApp si possono fare chiamate e videochiamante di gruppo. Bisogna entrare all’interno di un gruppo e premere sull’icona con la cornetta: si aprirà un menu nel quale scegliere i contatti da chiamare. Al massimo se ne possono scegliere altri tre, oltre alla persona che sta chiamando (ricordiamo che il limite massimo per videochiamate di gruppo su WhatsApp è di quattro).

Videochiamate WhatsApp su PC: come fare

WhatsApp Desktop e WhatsApp Web non permettono fare chiamate e videochiamate. L’unico strumento che ha una funziona simile sono le note vocali, ma che in nessun modo possono sostituire una telefonata. Come fare una videochiamata WhatsApp sul PC? Utilizzando un emulatore Android.

Si tratta di un programma che “emula” il sistema operativo Android sul PC e permette di installare le principali applicazioni del sistema operativo del robottino verde. Ne esistono a decine di emulatori per computer, alcuni dedicati esclusivamente ai videogiochi, altri pensati per tutte le tipologie di applicazioni.

Installando un emulatore Android sul computer è possibile fare videochiamate e chiamate su WhatsApp. Ci sono, però, delle controindicazioni. WhatsApp si può utilizzare solamente su uno smartphone alla volta e se decidiamo di avviarlo tramite l’emulatore verremo buttati fuori dall’app del nostro cellulare. Ma non solo. Prima di iniziare la procedura è necessario fare anche il backup di WhatsApp, in modo da non perdere nessun messaggio nel passaggio da smartphone all’emulatore per PC.

Se avete necessità di usare WhatsApp dal PC per le videochiamate, non vi resta che lanciare l’emulatore, scaricare l’app di WhatsApp, inserire il proprio numero di telefono e seguire tutta la normale procedura per scaricare il backup e usare il proprio profilo. Una volta completato questo passaggio, si potrà entrare all’interno di una conversazione e lanciare la videochiamata su WhatsApp dal PC.