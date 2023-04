Come avere la VPN gratis sull'iPhone

Per quanto siano dotati di sistemi di sicurezza mediamente più robusti rispetto agli smartphone Android, anche gli iPhone vanno protetti quando si naviga online. Dal punto di vista del rispetto della privacy dell’utente del Web, poi, non cambia praticamente nulla tra Android e iOS perché a raccogliere dati sono i siti e non le app. Per questo, anche su iPhone, è bene usare una VPN, cioè una rete privata virtuale che rende anonima la navigazione e tutela la privacy dell’utente. Opera, la società che sviluppa l’omonimo browser, ha appena annunciato che la sua VPN gratuita è ora disponibile anche per iOS.

Opera Free VPN: come funziona

La VPN gratuita di Opera era già disponibile per Mac, Windows, Linux e Android e, adesso, lo è anche su iOS. In pratica oggi è possibile usare la stessa VPN gratis su tutti i sistemi operativi più diffusi al mondo, nello stesso identico modo.

Per attivare Opera Free VPN su iPhone è necessario, ovviamente, prima scaricare il browser Opera per iOS dall’App Store. La VPN, infatti, è totalmente integrata dentro al browser e non è un componente aggiuntivo.

Così, per usarla, non è necessario registrarsi o creare un nuovo account, né pagare nulla: basta attivarla dalle impostazioni dell’app del browser, nella sezione Privacy > VPN.

Una volta attivata, la VPN si comporta come tutte le altre reti private virtuali: rende anonima la navigazione mascherando l’indirizzo IP dell’utente e facendo passare il traffico (che viene criptato) attraverso alcuni server schermati posizionati in luoghi diversi da quello dal quale si connette l’utente.

In questo modo, al massimo, è possibile tracciare un IP fittizio e un traffico illeggibile (perché criptato) che transita da server che non hanno nulla a che fare con la posizione geografica di chi sta navigando.

il rovescio della medaglia è che la velocità della connessione diminuisce, a causa di tutte le operazioni fatte dalla VPN sui dati dell’utente e del "giro lungo" che viene fatto fare a questi dati per dissimulare la posizione.

Nel caso della VPN gratuita di Opera, poi, il rallentamento potrebbe essere molto forte perché il servizio offre al massimo 100 server di appoggio, contro le migliaia offerte dai servizi commerciali. In più, con la VPN free di Opera viene protetta solo la navigazione effettuata tramite il browser Opera, e non l’intero uso dello smartphone.

Per chi avesse bisogno di prestazioni e funzioni superiori, comunque, Opera mette a disposizione la versione "Pro" a pagamento della sua VPN.

Opera VPN Pro: cosa cambia

Opera VPN Pro costa 3,99 euro al mese e offre la possibilità di proteggere tutto il traffico generato dall’iPhone, non solo quello all’interno del browser, su un massimo di 6 dispositivi (non per forza tutti iPhone, né tutti Apple).

Permette inoltre di simulare la navigazione da oltre 30 luoghi specifici, mentre la versione free si limita a 3 posizioni generiche, e mette a disposizione oltre 3.000 server ad alta velocità, contro i 100 della versione free.

Infine, Opera VPN Pro ha l’autenticazione a due fattori, che aumenta ulteriormente la sicurezza dell’utente. La versione a pagamento, ovviamente, ha un servizio clienti (in live chat).