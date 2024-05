Risposte nelle Storie, come condividerle in forma anonima

Ecco come condividere in forma anonima le risposte ricevute dai propri follower nelle Storie su Instagram

Fonte foto: ALEX_UGALEK / Shutterstock.com

Gli utenti Instagram hanno la possibilità di aggiungere alle proprie Storie un box con una domanda o un invito per i propri follower che, tramite l’apposito campo di testo, hanno la possibilità di inviare delle risposte. Tali risposte sono visibili esclusivamente a chi ha creato la Storia ma possono essere condivise in forma anonima, andando a creare una nuova Storia. Vediamo come si fa.

Come mettere le domande nelle Storie di Instagram

Per pubblicare una Storia su Instagram con il box dedicato alle domande è sufficiente seguire una semplicissima procedura. Basta aprire l’app di Instagram e fare uno swipe laterale per accedere al pannello di creazione delle Storie. A questo punto. A questo punto basta scegliere la foto (o il video) che farà da sfondo alla Storia e poi premere sull’icona degli Sticker in alto.

Qui è possibile aggiungere vari elementi alla propria Storia. Uno dei più utilizzati è, senza dubbio, Domande che consente di pubblicare un box con una domanda (scelta dal creator) e un campo di testo in cui i follower hanno la possibilità di scrivere.

In questo modo, è possibile raccogliere opinioni, commenti e consigli dai propri follower. Le risposte ricevute potranno poi essere condivise in una nuova Storia. Tale condivisione avviene in forma anonima. C’è anche la possibilità di condividere post di altri utenti nelle proprie Storie oltre che creare Storie private su Instagram.

Oltre al box Domande, è possibile aggiungere anche altri elementi per interagire con i propri follower, come Sondaggio oppure Quiz. La procedura da seguire è la stessa: bisogna accedere al pannello degli sticker per scegliere quello da aggiungere alla Storia. Tocca all’utente scegliere come utilizzare questi strumenti per creare nuovi iterazioni gli altri utenti del social network.

Come condividere le risposte nelle Storie

Per condividere una risposta è sufficiente, dalla pagina principale di Instagram, premere sul tasto La tua storia, posizionato in alto a sinistra. Successivamente, durante la visualizzazione della Storia che ha ricevuto la risposta da condividere, si deve premere su Attività, in basso. Nella nuova schermata sarà presente ora un’area denominata Risposte, con l’elenco di tutte le risposte ricevute alla propria Storia.

A questo punto, bisogna premere su Rispondi, sotto alla domanda a cui si desidera rispondere. Le opzioni sono due: è possibile inviare un messaggio diretto all’utente che scritto la risposta oppure è possibile scegliere Condividi la risposta. Scegliendo questa seconda opzione, la risposta potrà essere condivisa in una nuova Storia, aggiungendo testo e altri elementi. La condivisione è anonima e, quindi, non comparirà il nome dell’utente che ha inviato la risposta.