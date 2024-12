Quali sono i migliori font per un'email professionale

Il carattere di una email può fare la differenza: ecco quali sono i migliori font per scrivere email professionali e come utilizzarli nelle comunicazioni

Fonte foto: Shutterstock

Nel mondo delle comunicazioni aziendali, ogni dettaglio conta, dal linguaggio non verbale assunto durante una riunione ad un messaggio di posta inviato velocemente al cliente. In questo contesto, occorre badare anche al font o carattere usato nelle mail professionali. Questo particolare è spesso sottovalutato, ma riveste un ruolo importante.

Il carattere del testo di un’email gioca un ruolo fondamentale nel garantire la leggibilità e rafforzare la percezione del brand. Esistono alcune tipologie di font, come Helvetica o Arial, universalmente associate a una conversazione tra cliente e azienda. Ma la scelta è davvero vasta: conoscere la “personalità” di un font, quando usarlo e quando invece evitarlo permette di scrivere email ancora più efficaci e capaci di raggiungere l’obiettivo prefissato, che sia una vendita o la presa di un appuntamento con un potenziale cliente. Vediamo come usare i font per scrivere le email professionali e perché scegliere Libero Mail Business per i proprio lavoro.

Scegliere il font per email professionale: tutti i vantaggi

La scelta del perfetto font per email offre molteplici vantaggi dal punto di vista professionale. Il primo tra questi è la leggibilità: il carattere giusto permette al destinatario di leggere agevolmente il messaggio senza sforzarsi o perdere il filo. Per esempio, se si ha un’azienda che si rivolge a un target di anziani può essere utile scegliere un carattere chiaro, minimal e ingrandirlo in modo da renderlo più leggibile.

Un altro aspetto da considerare è che il font contribuisce a formare la percezione del brand da parte del suo pubblico. Scegliere e usare un determinato font in tutte le email inviate dall’azienda o dal singolo professionista può rafforzarne l’identità e dare un’idea chiara della propria “personalità”.

I destinatari tendono a fidarsi di più di un’azienda che presta attenzione ai dettagli, e la scelta di un buon font contribuisce a costruire questa fiducia.

Quali sono i migliori font per email professionali

Ora che abbiamo visto i vantaggi di un’accurata scelta del font per email, passiamo a esaminare quali siano i migliori caratteri da utilizzare nelle comunicazioni professionali.

Il podio è sicuramente occupato da Arial, che è il font più comune tra tutti, nonché diffuso anche nei testi delle email aziendali. Parliamo di un carattere pulito e altamente leggibile, adatto a qualsiasi contesto, incluso quello professionale. È la scelta ideale per chi cerca un carattere privo di fronzoli, che non distragga dal contenuto del messaggio. Tuttavia, proprio per la sua universalità non permette di contraddistinguersi dalla massa e rischia di passare inosservato o troppo standard. Perciò, se si punta all’originalità, questo carattere non è la scelta giusta.

A tal proposito, si potrebbe usare un carattere più distintivo e raffinato come Helvetica. Questo font, simile ad Arial, è eccellente per chi vuole comunicare in modo chiaro ma allo stesso tempo trasmettere un’identità definita. Non solo è ideale per il testo ma è anche un ottimo font per la firma dell’email, poiché trasmette un senso di equilibrio e professionalità.

Tra gli altri caratteri professionali e molto efficaci spiccano Calibri e Georgia, per conferire eleganza e un tocco di design al testo. Calibri, in particolare, è facilmente leggibile sia su schermi di grandi dimensioni che su dispositivi mobili, il che lo rende ideale per le email aziendali da leggere in mobilità.

Anche Garamond è un ottimo carattere per email, poiché ha un design classico e armonioso, che lo rende perfetto per brand che vogliono richiamare la tradizione.

Come scegliere il servizio di email professionale

Oltre alla selezione del font per email, un altro aspetto cruciale per chi gestisce comunicazioni aziendali è la scelta di un servizio di email professionale. Tra quelli più affidabili e completi sul mercato spicca Libero Mail Business, pensato appositamente per chi necessita di strumenti avanzati e flessibili per gestire le proprie comunicazioni lavorative.

Libero Mail Business offre numerose funzionalità utili per chi cerca un servizio email di alta qualità. In particolare, permette di personalizzare il dominio dell’indirizzo di posta e consente di organizzare al meglio i messaggi grazie a funzioni disparate, tra cui filtri avanzati e cartelle. L’interfaccia priva di pubblicità permette di lavorare senza distrazioni, aumentando la produttività e si può sincronizzare tutto il lavoro in cloud, per averlo sempre a disposizione a prescindere dal device usato.

Libero Mail Business è disponibile in 4 piani. Business GO ha un costo di 25 euro + IVA all’anno e permette di avere 1 casella di posta, 5 GB di spazio e strumenti inclusi (Calendario, Attività e Rubrica). Business GO Five ad un costo di 69 euro + IVA all’anno con 5 caselle di posta, spazio di 5 GB per casella e strumenti inclusi (Calendario, Attività e Rubrica). Per attività di maggiori dimensioni è disponibile Business Suite che per 59 euro + IVA all’anno offre 1 casella, 1 TB di spazio mail Drive, oltre a strumenti (Calendario, Attività e Rubrica) e app integrate (Testo, Foglio Elettronico e Presentazione). Infine, Business Suite Five per 199 euro + IVA all’anno ha 5 caselle di posta 1 TB di spazio mail e Drive, strumenti e app integrate.

In collaborazione con Libero Mail Business