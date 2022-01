Apple Siri, Google Assistant o Amazon Alexa, per non citare Bixby di Samsung, Cortana di Microsoft e gli altri. Sono tutti assistenti vocali, delle “creature" virtuali che ormai da qualche anno ci accompagnano ovunque con la promessa di semplificarci la vita. Ognuno di noi sa se ci riescono o meno, quel che è certo è che ormai sono ovunque.

“Quando usi Siri e Dettatura, le frasi che pronunci e detti, così come altri dati di Siri, vengono inviati a Apple affinché possa elaborare le richieste. Queste vengono associate con un identificatore casuale non collegato al tuo ID Apple, indirizzo email o ad altri dati che Apple potrebbe aver ottenuto dal tuo utilizzo di altri suoi servizi". Apple specifica che le richieste fatte ad Apple Siri rimangono associate all’identificatore casuale per un massimo di sei mesi, dopo i quali viene annullata l’associazione tra richieste e identificatore anonimo, mentre la cronologia delle richieste potrebbe essere conservata per un massimo di due anni per consentire ad Apple di sviluppare e migliorare Siri, Dettatura e altre funzioni di elaborazione del linguaggio come Controllo vocale.

Come cancellare i dati di Apple Siri da iPhone

Chi ha un iPhone con il sistema operativo iOS 13.2 o versioni seguenti può cancellare i dati di Apple Siri con il metodo seguente. Per controllare la versione del sistema operativo iOS, comunque, si può verificare con grande facilità aprendo l’app Impostazioni, andando su Generali, poi su Info e verificare attraverso la voce Versione software: occorre, lo ribadiamo, almeno iOS 13.2, quindi qualsiasi versione successiva andrà bene.

Fatto ciò, per cancellare i dati di Apple Siri tramite iPhone basta aprire l’app Impostazioni, cercare la voce Siri e ricerca e nella schermata seguente selezionare la voce Cronologia di Siri e Dettatura. Da questa ulteriore schermata non si può proprio sbagliare, nemmeno volendo: c’è un’unica voce, peraltro in rosso, ossia Elimina cronologia Siri e Dettatura. Basta toccarla ed il gioco è fatto.

È comunque la stessa Apple, con la didascalia appena sotto la voce, a spiegare cosa avviene toccando il tasto virtuale: “Elimina dai server di Apple le interazioni con Siri e Dettatura attualmente associate a questo iPhone".

Come cancellare i dati di Apple Siri da Mac

Non tutti sanno che è possibile cancellare i dati di Apple Siri anche da computer Mac. Farlo è altrettanto semplice, e in alcune circostanze può pure risultare più comodo. Basta aprire l’app Preferenze di Sistema cercando nella cartella Applicazioni oppure utilizzando Spotlight (la lente d’ingrandimento vicina a data e ora, in alto a destra di qualsiasi schermata), selezionare la voce Siri e, in basso, un clic sulla voce Elimina cronologia di Siri e Dettatura.