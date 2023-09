Tutte le novità di iOS 17 e iPadOS 17

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

iOS 17 e iPadOS 17 saranno disponibili ufficialmente per tutti i dispositivi compatibili a partire dal 18 settembre, la conferma è arrivata da Apple nel corso dell’evento dove sono stati presentati i nuovi iPhone 15, gli Apple Watch Series 9 e gli Apple Watch Ultra 2.

Molte le novità messe sul piatto dal colosso di Cupertino con la promessa di migliorare e rendere ancora più comodo, produttivo e divertente l’uso dei due sistemi operativi.

iOS17, tutte le novità

Tra le principali novità di iOS 17 troviamo i poster di contatto che consentono di personalizzare le immagini dei contatti della propria rubrica, che appariranno sullo schermo durante la chiamata.

Cambia anche l’applicazione Messaggi con una nuova organizzazione per gli adesivi e le emoji e la possibilità di utilizzare Live voicemail per trascrivere in tempo reale un messaggio audio in modo che l’utente possa leggerne il contenuto prima di ascoltarlo.

Sarà inoltre possibile creare Live Stickers partendo dalle proprie foto in maniera facile e veloce e, naturalmente, condividerli con i propri contatti su Messaggi.

Aggiunta anche la funzione Check, che consente di avvisare i propri famigliari non appena si giunge a destinazione. Questa caratteristica rileverà anche eventuali deviazioni inattese e condividerà con i contatti (definiti dall’utente) tutte le informazioni che potrebbero servire in caso di emergenza, come la posizione del device, la carica della batteria o lo stato della rete mobile.

Per quanto riguarda FaceTime, invece, è stata introdotta la possibilità di utilizzare messaggi audio e video, che possono essere lasciati nella chat di un contatto quando non può essere raggiunto telefonicamente.

Sempre su Facetime si possono utilizzare reaction e adesivi durante le chiamate, rendendo la comunicazione ancora più espressiva.

Cambia anche AirDrop con la modalità NameDrop che permette di condividere le informazioni di contatto con un altro iPhone (o con un Apple Watch) semplicemente avvicinandoli. Con lo stesso sistema è possibile anche avviare SharePlay e condividere i propri contenuti multimediali coi device Apple nelle vicinanze.

Arrivano su iPhone i nuovi widget interattivi: l’utente che potrà personalizzare i propri collegamenti sulla schermata Home che, al contempo, saranno molto più integrati e molto più armonizzati con il contesto.

Migliorata anche la correzione automatica che è stata aggiornata con un modello linguistico trasformer, per aiutare l’utente a completare le parole suggerendo, se necessario, altri termini inerenti al discorso. Diventa più precisa anche la funzione Dettatura che riconosce le inflessioni del parlato e corregge eventuali errori.

StandBy è la nuova modalità che si attiva quando iPhone è posizionato in orizzontale sull’apposito supporto e in carica, trasformando lo smartphone in una specie di smart hub completamente personalizzabile dall’utente.

Con iOS 17 arriva anche Journal, un diario personale che permette di prendere appunti e annotare al suo interno qualsiasi cosa. L’applicazione inoltre, grazie al machine learning on-device, fornisce spunti e suggerimenti per la scrittura, aiutando l’utente nella scrittura.

Infine tra le altre novità annunciate c’è l’eliminazione della formula “Hey, Siri” che diventa solo “Siri“. Ci sono poi nuove funzionalità dedicate all’applicazione Salute, sviluppate appositamente per il benessere mentale degli utenti, le playlist collaborative su Apple Music e le mappe offline su Mappe.

iPadOS 17, tutte le novità

Una delle novità di iPadOS 17 più interessanti per il tablet di Apple è la nuova schermata di blocco personalizzabile, che l’utente potrà gestire come meglio crede, applicando stili, funzioni ed effetti.

Tramite la funzione Attività in tempo reale, inoltre, sarà possibile seguire (ovviamente in real time) molte attività direttamente sulla schermata di blocco, come un itinerario di viaggio, un evento in streaming o i progressi delle consegne a domicilio.

Cambiano anche i widget che consentiranno all’utente di utilizzare molte più impostazioni e potranno essere armonizzati con lo sfondo di iPad, in modo da essere sempre leggibili e ben posizionati nella schermata del tablet.

Si aggiorna anche Note, con cui si potrà leggere e prendere appunti su testi e PDF e, addirittura, disegnare utilizzando la Apple Pencil. Con la condivisione dei documenti sarà anche possibile vedere tutti gli aggiornamenti eseguiti da un team di lavoro sui vari documenti e tenere traccia di tutte le modifiche effettuate.

Anche su iPad arrivano molte delle novità dell’app Messaggi già viste per iPhone, come le nuove modalità di organizzazione degli sticker, la possibilità di trascrivere i messaggi vocali in tempo reale.

Cambia anche Facetime con l’utente che potrà, anche in questo caso, lasciare messaggi audio o video a un contatto non raggiungibile.

Con l’ultimo aggiornamento anche l’app Salute arriva su iPad con tutte le ben note funzioni già viste e apprezzate su iPhone.

Infine anche sul celebre tablet di Apple sarà possibile scaricare le mappe offline da Mappe e si potrà chiamare Siri senza la parola “Hey“.