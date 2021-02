Come collegare Audible a Waze e ascoltare podcast e audiolibri in auto

Un libro o un podcast interessante da ascoltare in auto da Audible direttamente mentre si naviga con l’app Waze. Questa l’offerta della nuova collaborazione nata tra la piattaforma che riunisce la più grande community di automobilisti al mondo e la piattaforma di streaming di Amazon con oltre 60.000 contenuti audio.

Waze ha annunciato l’arrivo di Audible tra i lettori audio disponibili nel suo Waze Audio Player. Collegando le due app, chi possiede un abbonamento ad Audible, la piattaforma di streaming audio di Amazon, potrà utilizzarlo per riprodurre audiolibri, podcast e contenuti originali direttamente nell’app del noto navigatore. In questo modo, il guidatore potrà ascoltare qualsiasi tipo di contenuti audio mentre è in auto: che stia tornando dal lavoro o stia facendo un viaggio, ci sarà sempre un titolo Audible ad accompagnare i suoi spostamenti. Ecco come collegare Waze e Audible passo dopo passo.

Come collegare Audible e Waze per ascoltare audio

Collegare Audible e Waze è molto semplice e richiede pochi passaggi. Dopo aver aperto l’app del navigatore Waze sul proprio smartphone, bisogna fare tap sull’icona della nota musicale che è visibile in alto a destra nella schermata.

Si aprirà la sezione di Waze Audio Player in cui sono disponibili i diversi lettori audio esterni da integrare nell’app e l’utente dovrà selezionare Audible. Dopo aver fatto tap sulla scelta, si aprirà un pop-up con due opzioni: Rifiuta o Accetta. Facendo tap su Accetta, sarà concluso il collegamento.

Da questo momento, sarà sufficiente fare clic sull’icona di Audible a destra nella schermata dell’app Waze per poter scegliere il contenuto da riprodurre tra gli oltre 60.000 disponibili nell’app di Amazon, tra audiolibri e podcast sui più disparati argomenti. Se invece durante la navigazione e la guida si tiene aperta l’app di Audible, la riproduzione verrà automaticamente interrotta per ricevere le indicazioni di Waze sulla svolta successiva.

Waze integra Audible: come usare il servizio

L’app di navigazione di Waze riunisce la più grande community di automobilisti al mondo e continua a integrare nuove funzioni e app pensate per rendere più piacevole il suo utilizzo. Waze ha così inaugurato il 2021 inserendo tra i suoi Audio Player quello di Audible, dopo aver già integrato qualche mese fa Amazon Music.

Per poter utilizzare Audible come lettore audio nell’app di navigazione, è necessario sottoscrivere un abbonamento: i primi 30 giorni sono gratis e poi si rinnova al costo di 9,99 euro al mese. L’abbonamento potrà essere usato su ogni dispositivo dove si è loggati con il proprio account Amazon e la riproduzione funziona anche senza connessione. Con l’abbonamento si avrà accesso illimitato a tutto il catalogo e dopo la prova gratuita, si potrà disdirlo in qualsiasi momento.

