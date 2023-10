Come ascoltare audiolibri gratis

Fonte foto: Sensay / Shutterstock.com

Gli audiolibri sono sempre più richiesti e consentono di sfruttare un sistema alternativo per l’intrattenimento. Grazie a questo tipo di prodotti, infatti, non c’è più bisogno di leggere le pagine (cartacee o digitali) di un libro ma basta ascoltare. Si tratta di un prodotto di intrattenimento, didattico e culturale.

Per tutti gli utenti interessati a scoprire il mondo degli audiolibri c’è la possibilità di sfruttare siti web e app dedicati a questo tipo di media. Tra le opzioni disponibili ci sono anche soluzioni che consentono di ascoltare audiolibri gratis. Vediamo quali sono le piattaforme di riferimento per accedere agli audiolibri anche senza pagare.

Audible

Tra i migliori servizi per ascoltare audiolibri gratis c‘è Audible, piattaforma realizzata da Amazon, che mette a disposizione oltre 70.000 contenuti, tra audiolibri e podcast originali. Il servizio è accessibile tramite app oppure direttamente via browser web, collegandosi al sito ufficiale).

Audible permette l’ascolto di audiolibri gratis grazie alla prova gratuita per 30 giorni che Amazon riserva a tutti i nuovi utenti. Terminato il periodo promozionale, invece, è possibile scegliere se continuare a utilizzare o meno il servizio. Il costo è di 9,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza. Maggiori dettagli sul funzionamento del servizio sono disponibili leggendo il nostro approfondimento su come funziona Amazon Audibile.

Per accedere alla prova gratuita è sufficiente seguire il link qui di sotto. Chi ha già un account Amazon, inoltre, non ha bisogno di crearne un altro. Basta effettuare il login con il proprio account e attivare la prova gratuita.

ISCRIVITI GRATIS AD AUDIBLE PER 30 GIORNI

Storytel

Storytel è un altro servizio per ascoltare audiolibri gratis. Si tratta di una soluzione molto simile a quanto già visto con Audibile. In questo caso, però, la prova gratuita è di 14 giorni mentre il costo dell’abbonamento (senza vincoli) per l’accesso a tutto il catalogo del servizio è pari a 9,99 euro al mese. Accessibile tramite app e sito web, Storytel mette a disposizione oltre 100.000 contenuti tra audiolibri e podcast da ascoltare gratis con la prova gratuita.

RaiPlay Sound

Un’altra ottima opzione a cui fare riferimento per ascoltare audiolibri gratis è rappresentata da RaiPlay Sound. Si tratta di una piattaforma dedicata agli audiolibri (e altri contenuti audio; c’è anche la possibilità di ascoltare in streaming le stazioni di Radio Rai) che ha sostituito la precedente RaiPlay Radio.

Il catalogo di RaiPlay Sound è molto ricco e include migliaia di contenuti da scoprire. Tra questi c’è spazio per diversi contenuti “original“. Per maggiori dettagli sulla piattaforma Rai, una delle opzioni migliori per poter ascoltare audiolibri in modo gratuito, è possibile fare riferimento al nostro approfondimento su RaiPlay Sound.

LiberLiber

LiberLiber è un progetto noprofit lanciato tantissimi anni fa e che con il tempo ha raccolto più di 4.000 libri, migliaia di brani musicali e anche tantissimi audiolibri, tutti da poter ascoltare gratuitamente e senza nessun costo. La sezione dedicata agli audiolibri è ricca e contiene decine di opere letterarie, anche le più famose. Si va dai libri di Luigi Pirandello, alle opere di Boccaccio e Ariosto fino ad arrivare ai capolavori di Tolstoj. Tutti gli audiolibri sono in italiano e possono essere ascoltati su qualsiasi dispositivo. Essendo un progetto no-profit LiberLiber si finanzia tramite le donazioni degli utenti.