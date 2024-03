Mappe, le migliori alternative a Google Maps

Google Maps non è l'unica opzione disponibile per chi ha bisogno di un servizio di mappe online: ecco le migliori alternative da considerare

Google Maps è, senza alcun dubbio, l’app di riferimento per le mappe digitali, grazie a informazioni dettagliate e precise, con tanti luoghi di interesse e tante recensioni lasciate dagli utenti che possono tornare utili in molti casi. Inoltre, con Google Maps è possibile accedere alla comodissima funziona Street View che può aiutare a identificare un luogo con la massima precisione. Ci sono anche altre funzioni interessanti come la possibilità di scaricare mappe offline e gli strumenti utili per evitare il traffico. Il sistema di mappe di Google, però, non è l’unica opzione disponibile: ci sono diverse alternative a Google Maps. Ecco quali sono le migliori da considerare:

Bing Maps

Una delle alternative più note a Google Maps è Bing Maps di Microsoft, facilmente accessibile dal motore di ricerca Bing, premendo sull’opzione Mappe oltre che via app. Il funzionamento è analogo a quello di Google Maps, con tanti strumenti integrati che possono tornare utili per ottenere informazioni su località, traffico e percorsi stradali. C’è anche la funzione Sorvolo in 3D che offre un esclusivo sguardo dall’alto sulle citta.

Waze

Disponibile sia via web che tramite app, Waze è un’altra ottima alternativa a Google Maps, mettendo a disposizione dei suoi utenti tantissime funzionalità. Il punto di forza di Waze è rappresentato dalle informazioni in tempo reale su traffico e incidenti stradali che vengono fornite direttamente dagli utenti. Per questo motivo, Waze è una delle migliori app gratuite per la navigazione da utilizzare in auto, in alternativa a Google Maps.

OpenStreetMap

Un’altra ottima alternativa a Google Maps è rappresentata da OpenStreetMap. Si tratta di un database di mappe open source a cui è possibile accedere tramite il sito ufficiale openstreetmap.org. Gli utenti del servizio hanno la possibilità di aggiungere le proprie mappe, creando una vera e propria “wikipedia” fatta di percorsi con dati GPS accurati con tantissimi campi di applicazione. Diverse app per smartphone utilizzando il database di OpenStreetMaps. Tra queste troviamo OsmAnd Mappe e Navigazione.

Citymapper

Tra le principali alternative a Google Maps, per chi ha bisogno di un supporto per i propri spostamenti, c’è Citymapper, accessibile sia via web che tramite app. Si tratta di un’applicazione pensata per offrire informazioni dettagliate relative agli spostamenti, in particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico, il car sharing e le piste ciclabili. Con Citymapper è possibile ottenere tante informazioni utili, soprattutto quando si visita una nuova città e non si conoscono tutti i dettagli relativi alle opzioni disponibili per gli spostamenti.

Wikimapia

WikiMapia è un progetto molto interessante: si tratta di un sistema di mappe online, accessibile anche tramite app, che combina le caratteristiche di Google Maps con le informazioni di Wikipedia (non c’è, però, un legame diretto con Wikimedia Foundation). La mappa messa a disposizione da WikiMapia è “interattiva”: gli utenti possono aggiungere commenti e informazioni e per i luoghi di interesse è possibile accedere a un collegamento diretto alla pagina corrispondente di Wikipedia.