Come contattare servizio clienti Iliad

Contattare il Servizio Clienti Iliad è molto semplice. L’operatore, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti diverse opzioni per richiedere assistenza. È possibile contattare il canale di supporto di Iliad anche se non si è clienti dell’operatore.

Chi ha problemi con l’attivazione di una SIM Iliad o con la portabilità del numero a Iliad, ad esempio, potrà facilmente ottenere il supporto necessario. Il sistema più semplice per ottenere assistenza è quello telefonico ma il provider propone anche diverse alternative.

Vediamo, quindi, tutte le opzioni disponibili per entrare in contatto con l’assistenza di Iliad.

Contattare l’assistenza Iliad via telefono

Il metodo più semplice per contattare il Servizio Clienti Iliad è rappresentato dal canale telefonico: basta chiamare il numero 177 per ottenere subito assistenza. La chiamata, gratuita per i clienti Iliad e a pagamento (in base al proprio piano tariffario) per chi non è Iliad.

Effettuando la chiamata, l’utente potrà accedere a un sistema automatico, con la possibilità, seguendo le indicazioni, di poter parlare con un consulente dell’operatore per ottenere l’assistenza desiderata. Chi chiama dall’estero può ottenere assistenza chiamando al numero +39 3518995177.

Per i clienti Iliad Business, invece, il numero a cui fare riferimento è il 176. Per chi chiama dall’estero, invece, il numero è +393518995176. L’assistenza telefonica di Iliad è disponibile dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Gli altri modi per contattare il Servizio Clienti Iliad

Iliad mette a disposizione anche altri canali di contatto che consentono agli utenti di ottenere assistenza tramite il Servizio Clienti. C’è la possibilità di inviare un messaggio privato a Iliad tramite Facebook, X (l’ex Twitter) oppure Instagram specificando nel testo il motivo della richiesta d’assistenza e fornendo un recapito per un eventuale ricontatto.

Da notare, inoltre, che Iliad mette a disposizione anche un indirizzo di posta ordinaria, Iliad Italia S.p.A. Casella postale 1410620146 Milano, oltre che un numero di Fax (+39 02 30377960) per l’invio di eventuali richieste di assistenza. Per i clienti Iliad Business, inoltre, è disponibile la casella di posta elettronica certificata, iliadbusiness@legalmail.it.

Per contattare il Servizio Clienti Iliad è anche possibile recarsi in uno dei negozi dell’operatore. Individuare il negozio più vicino alla propria posizione è molto semplice. Basta accedere al sito Iliad (iliad.it) e premere su Punti vendita.

A questo punto, dalla mappa interattiva presente nella nuova pagina basta inserire la città o il CAP per individuare i negozi presenti nella propria zona, ottenendo l’indirizzo e informazioni legate agli orari di apertura. In particolare, è necessario individuare gli Iliad Store.